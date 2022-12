Solbakken, il Bodo non lo molla: “E’ nostro fino al 31 dicembre”

NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken spera di poter partire in Portogallo, direzione Algarve, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.

L’obiettivo sarebbe quello di integrarsi il più in fretta possibile nella Roma, ma l’attaccante norvegese deve scontrarsi con il pugno duro del Bodo/Glimt che poco ha digerito il suo trasferimento in giallorosso a parametro zero.

“Solbakken ha un contratto con il Bodø fino al 31 dicembre e sarà un nostro giocatore fino alla stessa data“, la scarna dichiarazione rilasciata dal club norvegese ai microfoni dell’edizione odierna de Il Tempo.

Tiago Pinto però non molla e continua a tenere aperti i negoziati di pace: la speranza è ricevere il nulla osta che permetta a Solbakken di poter partecipare al mini ritiro in Portogallo. Per il Bodo è una semplice questione di principio, che somiglia molto a una piccola ripicca: il campionato norvegese sarà infatti fermo fino al prossimo aprile.

Fonte: Il Tempo