Johnny, lo Spezia non chiude: la Roma resta in corsa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma resta in corsa per Johnny Cardoso. Lo Spezia infatti non è riuscita a chiudere l’accordo con l’Internacional per il centrocampista statunitense di origine brasiliana.

Il club ligure sembrava vicinissimo al giocatore, ma le ultime richieste al rialzo (si è passati dai 5 milioni iniziali ai 7 di adesso) hanno fatto saltare il banco.

La verità è che su Johnny, prossimo a diventare comunitario, cominciano ad esserci diverse squadre: Betis, Bilbao e Valencia si sono mosse con il calciatore, ma anche la Roma è interessata al promettente mediano americano.

Intanto arrivano conferme sull’imminente cessione di Edoardo Bove, direzione Lecce: accordo raggiunto con la Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con i giallorossi dunque che manterranno il controllo sul centrocampista.

Mourinho però, prima di dare il via libera al trasferimento, attende un rinforzo in mediana che prenda il posto di Bove in rosa: potrebbe essere proprio Johnny.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta del Mezzogiorno