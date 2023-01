“ON AIR!” – AGRESTI: “Zaniolo vuole andarsene il prima possibile”, LO MONACO: “Dubbi sulla notizia, Mou cosa direbbe?”, FOCOLARI: “Smalling all’Inter me lo danno per fatto”, CORSI: “Morabito dentro Trigoria è una vergogna…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’humus per vendere Zaniolo c’è, perchè tanti lo vorrebbero mandare via. La maggior parte però era a suo favore. Se lo venderanno, vedremo chi prenderanno al suo posto, se ci sono giocatori da 35-40 milioni da comprare, subito però. Vincenzo Morabito a Trigoria? E’ una vergogna, odia la Roma, io lo metto al pari di Di Canio. Dopo Pallotta, si ricomincia di nuovo con i laziali a Trigoria, ma fosse solo quello, questo è proprio stra-avvelenato. Simbolicamente vale come quando la Juventus entrò a Tigoria…”

David Rossi (Rete Sport): “Dzeko? Pur essendo un suo grande amante, non era sbagliata l’operazione fatta dalla Roma. Era assolutamente imprevedibile pensare che avrebbe avuto ancora questo rendimento alla sua età. Zaniolo? Ogni giorno che passa il suo prezzo si abbassa, perchè si avvicina alla scadenza di contratto. Ci sono motivi sia per trattenerlo e farci una scommessa che per venderlo e reinvestire quei soldi sul mercato: non è facile…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo ci ha fatto vincere la Conference con quel gol, questo è vero. E non dimentichiamoci che anche col Bodo lui è stato decisivo, e non diciamo che era una partita facile, perchè nelle precedenti partite la Roma aveva preso nove gol dai norvegesi. E’ vero che nel quarto di finale all’Olimpico non c’è stata storia, ma anche grazie a Zaniolo. Nel caso lui avesse davvero un malcontento credo che questo sia da attribuire alle sue prestazioni, perchè la fiducia di Mourinho lui ce l’ha sempre avuta e non so di cosa si potrebbe lamentare. La sua cessione sarebbe dolorosa, ma va ammesso che non ha reso per quello che ci si aspettava…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Da un certo punto di vista la cessione di Zaniolo sarebbe una sconfitta. La Roma era stata brava a strapparlo all’Inter, ci ha investito tecnicamente, tutti abbiamo pensato che sarebbe potuto diventare un top player con la nostra maglia. Nessuno qua però sta dicendo che andrà via, anzi io ho dei dubbi sulla genesi della notizia. Mourinho già ha fatto capire che non è particolarmente contento del fatto che la Roma non abbia la possibilità di investire, ma voi ve lo immaginate che perde anche Zaniolo? Sarebbe molto complicato da immaginare. A meno che non prendi Mac Allister e qualcun altro, allora forse si potrebbe anche ragionare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mi fa molto sorridere il fatto che si sia scoperto oggi che Zaniolo sia sul mercato, lui è da tempo che è sul mercato, da quando c’è questo discorso irrisolto del rinnovo di contratto. La Roma semplicemente non vuole rinnovargli il contratto e l’entourage è entrato ormai da mesi nell’idea di trovargli un’altra squadra. Non a caso Vigorelli aveva già ricevuto mandato di trovargli un’offerta. Chiedo al clan di Zaniolo di non perderci per il culo con la storiella che adesso Roma e giocatore si sono messi d’accordo per una cessione. Sono anni che ci dicono che non ci saranno problemi, ma la firma sul nuovo contratto non è mai arrivata. Ma perchè? Perchè c’era la volontà da entrambe le parti di non arrivarci a sta firma…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Sono convinta che Mourinho non sia contento della possibile cessione di Zaniolo. Lui è uno dei titolari della Roma, per sostituire uno come Zaniolo nel mercato di gennaio come fai?…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non c’è rapporto tra la Roma società e Zaniolo. E c’è anche la possibilità che vada via a gennaio, ma i 40-45 milioni chiesti da Pinto non glieli dà nessuno. Ci sono club che lo hanno già prenotato a parametro zero. Io dico che resta alla Roma al 5%, una minima possibilità lasciamola… La Roma sta chiudendo per un nuovo portiere, e tra poco saremo in grado di dare il nome. E’ un italiano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo meriterebbe delle prove di appello per gli incidenti che ha avuto. Un acquirente che deve comprare un giocatore d’attacco, perchè non abbiamo ancora ben capito il suo ruolo, deve considerare che non fa gol, ma manco uno. Il suo rendimento è scadentissimo. La Roma non ci punta. Mou parla di luce con Dybala e Pellegrini, mai di Zaniolo e quando può lo lascia fuori. Non penso che la Roma abbia acquirenti, ma chi te li dà 50 milioni, manco gli inglesi che buttano i soldi. Chi prende Zaniolo fa una scommessa. Qual è il suo limite? La testa, l’intelligenza calcistica. Lui sbatte sugli avversari… Io penso che la Roma abbia bisogno di un difensore, Smalling all’Inter a me lo danno per fatto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo vuole andarsene, e vorrebbe farlo già adesso, senza aspettare giugno. 40-45 milioni è la cifra iniziale, ma la Roma è pronta a cederlo anche a meno. Credo che potrebbe andarsene subito, da oggi al 31 gennaio. Deve trovare una squadra all’estero, non parliamo di una cifra spaventosa, è la cifra che ha pagato il Milan per De Ketelaere… Da quello che so, è anche lui che ha deciso di andarsene e vuole farlo il prima possibile… Smalling? Nella Roma è oro, ma non mi sembra un difensore straordinario e se gioca ora nell’Inter, lui starebbe fuori…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Tutto lascia pensare che Zaniolo non resterà alla Roma, bisogna capire solo quando andrà via. Alla fine di gennaio mancano 10 giorni, non è così semplice. Nessun top club è interessato a lui, ma quando si presenta un club inglese col denaro non ci viole tanto a chiudere una trattativa. Bisogna stare attenti soprattutto da Londra, West Ham o Tottenham. Ma se non va via ora, succede a giugno. La Roma non ci punta più, non considerandolo un giocatore da 4,5 milioni, e cioè i soldi che Zaniolo pretende…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? La Roma si gioca il quarto posto, io lo terrei fino a giugno. Sperando che azzecchi delle partite, perché le alternative che hai in casa non ci sono: se ti si ferma Dybala, non hai praticamente niente. Se Zaniolo non vuole rimanere, trova il modo di trattenerlo fino a giugno, perché ti può sempre risolvere le partite…”

