“ON AIR!” – CORSI: “I conti migliorano? Allora rinnovate a Mou e comprate i giocatori”, ROSSI: “Sensazioni positive sulla sua permanenza? Mi fa ridere”, LO MONACO: “Spero che la Roma affronti le big da pari a pari”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane.

David Rossi (Rete Sport): “Stasera c’è Fiorentina-Parma, è che vero che ci sarà turnover, ma Italiano non può cambiare 11 giocatori e questo può pagarlo nella seconda metà della partita di domenica. Per una volta la Roma avrà un vantaggio, quando succede è giusto notarlo, anche se c’è troppa sperequazione tra quando succede a favore nostro e quando a sfavore… Sui giornali adesso si parla di nuovo del rinnovo di Mourinho, ora c’è questa valanga di sensazioni positive…a me sta cosa fa sempre molto ridere. Ma i Friedkin non parlano manco quando gli suonano al citofono, e Mourinho parla con pochissime persone. Tutti gli altri ma come fanno a saperlo, stanno con l’orecchio poggiato sui cancelli di Trigoria…”c’è la sensazione“…ma con chi hai parlato? Con un massaggiatore? Con uno dello staff? Ma questi che ne sanno…”

Vincent Candela (Rete Sport): “L’obiettivo della Roma è fare sempre di più, fare meglio dell’anno precedente. Bisogna pedalare per arrivare ad aprile che sei già in zona Champions, così c’è il rinnovo. Ma già da gennaio si lavora per l’anno prossimo, e la società deve fare questo lavoro insieme a Mourinho, proprio come se rinnovasse. E poi dipenderà dai risultati: se sei quarto o sei in corsa per vincere l’Europa League, è giusto che Mourinho rimanga…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il derby nei quarti di coppa Italia? Credo che giocherà la Lazio in casa. Cosa cambia? Il tifo, ma anche l’organizzazione del prepartita. Le sagre di paese sono più dignitose di quello che fanno loro prima dei derby…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Tutta la squadra è con Mourinho, lui ha questa incredibile capacità di accattivarsi la benevolenza della squadra e del pubblico. I giocatori darebbero pure una fetta di sangue per l’allenatore. Io difendo i calciatori e chiedo scusa a Kristensen: è arrivato da poco, viene dalla Scandinavia, ma dovrà avere tempo per ambientarsi?… Quale domanda farei a Friedkin se ne avessi a disposizione solo una? Gli domanderei: “Quanto tempo pensa di restare con noi?“. Perchè se lui mi rispondesse per altri cinque o sei anni, vorrebbe dire che stanno costruendo qualcosa…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io ai Friedkin gli chiederei che programma hanno, visto che loro si sono presentati qui parlando di gigante addormentato, ma anche di calcio sostenibile. Gli domanderei quali sono i programmi del prossimo triennio, quale è l’obiettivo della Roma dal loro punto di vista. I Friedkin parlano poco? A me basterebbe già il Pinto di domenica, che quando c’è qualcosa da dire dell’area sportiva si fa sentire…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Cosa chiederei a Friedkin? Che tempo si sono dati per vincere qualcosa di importante. Magari entro 5 anni avevano l’obiettivo di vincere uno scudetto, se non è così magari possono lasciare… Oppure gli chiederei se questa scelta di non prendere un personaggio da affiancare a Mourinho sia la scelta giusta per arrivare a qualcosa di importante…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I conti che migliorano? Io non ci capisco niente, ma allora rinnovate il contratto a Mourinho e comprate i giocatori… In 35 giorni la Roma si gioca il quarto posto con sette supersfide. Il Milan sta comprando, la Juve anche, spero che faccia lo stesso anche la Roma. Ndicka a gennaio se ne va, e quel punto o togliamo Cristante dal centrocampo, o buttiamo nella mischia Kumbulla, oppure tocca comprare qualcuno…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Spero che in questo finale di 2023 vedremo una Roma differente contro le grandi squadre. Napoli, Juve, Milan, Atalanta, Lazio in Coppa Italia, vorrei che fossero affrontate da pari a pari, come successe contro il Barcellona. Questo è un upgrade che la Roma di Mourinho potrebbe fare. Per quella storica vittoria con il Barcellona secondo me contò molto l’allenatore. Ricordo che giorni prima c’era gente che chiedeva a Di Francesco di snobbare quella partita, giudicandola persa in partenza, di pensare solo al derby di 4 giorni dopo. Ricordo la sua pervicacia nel dire che voleva giocarsi la partita col Barcellona e che non gli interessava del derby, e per questo venne preso in giro. Quella fu una vittoria straordinaria di mentalità da parte dell’allenatore. Ma in assoluto penso che le partite le vincono i giocatori, poi l’allenatore può dare il suo contributo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rinnovo di Mourinho più probabile? Con me sfondi non una porta, ma un portone aperto. Però io penserei al campo, arrivano partite fondamentali, non c’è da spettare chissà cosa, ma capire come sarà la classifica tra un mese. Ci saranno dei rischi, e lascerei perdere questo discorso, ci lavorerei sotto traccia per pensare solo al campo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il valore di Mourinho non lo scoprono i Friedkin e non lo scopriamo ora noi, quello che ha fatto in carriera parla da solo. La proprietà deve valutare una serie di cose, se ha valorizzato i giocatori, se ha empatia con l’ambiente, se ha ottenuto i risultati con la squadra… Magari anche prima c’era la voglia di rinnovargli il contratto e noi non lo sapevamo. Tutte due le parti hanno forza, se la Roma continuasse con lui non farebbe male, ma c’è un problema economico e tante cose non si possono fare. Per la Roma se restasse sarebbe un affare…”

