“ON AIR!” – ROSSI: “Se un nostro giocatore scommetteva sulla Roma mi augurerei pene più severe”, CORSI: “Campionato a rischio? Ma quando mai, questa è l’Italia”, PES: “Il prossimo mese ci dirà molto di questa stagione”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il segno dei tempi che cambiano: una volta i giocatori si scommettevano le partite con una certa finalità, brutta e da condannare, e cioè quella di acchittare le gare e trarne profitto. Oggi è figlio dell’assenza di conoscenza delle regole. Oggi il ragazzino di 20 anni che viene beccato a scommettere stupidamente, tipo Fagioli, non è che ha bisogno di vendersi le partite. All’epoca, commettendo un reato, c’erano calciatori che si vendevano le partite perchè quello che guadagnavano dal calcio forse bastava per un benessere momentaneo, ma non è che sistemavano 4 o 5 generazioni della propria stirpe…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dalla negatività del provino prima di Cagliari ora si respira un’aria diversa intorno a Smalling. Oggi, al massimo domani, sarà in gruppo. Lui con Llorente. Ci sono invece dei dubbi in più su Renato Sanches. Il centrocampista portoghese in teoria sarebbe guarito, ma ora sta a lui, alle sue sensazioni. Purtroppo parliamo di un giocatore che ha uno storico di infortuni che fa paura. Alla Roma serviva una mezzala muscolare, e tu hai scelto un giocatore che non si sa mai se c’è e come sta. Forse sarebbe stato meglio puntare su un centrocampista più continuo… La Roma ha un mese molto importante davanti a sé. Secondo me le sfide che arriveranno dal Monza al derby, Europa compresa, ci diranno tanto, se non tutto, di questa stagione…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Speriamo che Smalling torni perchè sta bene e si è lasciato il problema alle spalle. Perchè se non si sente ancora al meglio e deve giocare come ha fatto a inizio stagione, allora è meglio che resti da una parte a recuperare al top… C’è poi grande attesa per Renato Sanches: c’è quasi la sensazione che sia la “wild card“, l’uomo che si vede ogni tanto, ma tendenzialmente non c’è. Questo è un calciatore fortissimo, con dei problemi che continua a portarsi dietro…”

David Rossi (Rete Sport): “Il fatto che siamo a ricasco di Corona per conoscere i dettagli di questa vicenda delle scommesse è grottesco. Siccome lui ha dei modi non propri straordinari, umilia il pubblico e chi opera nel comparto media. Io non dico che è sbagliato a prescindere farlo intervenire in Rai…però mettiamola così, io sono contento di lavorare a Rete Sport… Se scoprissi che un giocatore della Roma scommetteva sulle nostre partite mi avvelenerei, mi augurerei che per questo giocatore ci fosse una punizione ancora peggiore di quella degli altri proprio perchè ha colpito la mia squadra del cuore, e sta cosa non deve mai succedere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Scommesse? Senza sapere i giocatori coinvolti, abbiamo subito detto che chi sbaglia deve pagare, anche fosse un giocatore della Roma. Noi ci siamo sempre vantati di avere una società sempre fuori dai grandi scandali a differenze di altre che se le vanno sempre a cercare…Leggo che El Shaarawy giocherà titolare con l’Italia di Spalletti domani sera: è passato da non convocato a titolare nella partita più importante a Wembley…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Si vede la crescita di Paredes, il gioco della Roma ora è più palla in avanti, in verticale. La Roma ha tutta la qualità per giocare palla a terra: Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Aouar, Dybala, Lukaku…quando hai 6-7 giocatori che sanno giocare e dare del tu al pallone, è brutto vedere solo il lancio lungo… Lukaku poi è uno che vuole la palla a terra, non è uno da colpo di testa…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma potrebbe fare il 4-3-3 con El Shaarawy a sinistra e Dybala a destra. Smalling e Mancini possono giocare con la difesa a quattro… La Roma, nell’undici titolare, è più forte dell’Italia. Degli azzurri io mi prenderei solo Barella a centrocampo, e Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. Con questi tre avresti una squadra da scudetto a mani basse…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Campionato a rischio per le scommesse? Ma dai…voi ci credete? Anche se venisse dimostrato che ci sono dei presidenti coinvolti, pensate davvero che chiudano tutto? Ma che chiudono… I peggiori mali capitati al calcio sono stati il calcio scommesse vero, e poi Moggi e la Juventus. A quello gli hanno tolto la squalifica, a quell’altro lo hanno riabilitato, a quell’altro gli vogliono bene tutti…questa è l’Italia regà, forse non vi ricordate che nazione è questa… Il povero Mario Monti, che è stata una disgrazia, voleva chiudere i campionato, e gli hanno detto “ma tu sei scemo“…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se verrà dimostrato che i calciatori hanno scommesso su partite di calcio, per me è giusto che si prendano tre anni di squalifica, e si devono stare pure zitti…Il problema sai qual è? Che se tu confessi, la pena si dimezza, e se fai anche il nome di chi scommetteva con te, si scende a un terzo. E questo sembra il caso di Fagioli, che ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Da qui potrebbero uscire le prove…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ci chiediamo come sta Smalling, poi come sta Dybala, poi come sta Llorente, Pellegrini, Sanches… Invece di pensare al Monza, che è una squadra insidiosa, ancora ci interroghiamo di come stanno gli infortunati e questo non va bene… Mah, aspettiamo di capirne un po’ di più a metà settimana…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Il problema infortuni la Roma se lo porterà dietro fino a fine stagione. Ma lo sapevamo fin dall’estate. Ha comprato giocatori che sugli almanacchi riportano da varie stagioni infinite assenze per problemi fisici. Il problema è conviverci con questi infortuni, e sperare sempre che non si sovrappongano. L’assenza di Smalling sta diventando troppo lunga, Dybala preoccupa, Pellegrini è passato dal non stare bene allo stare male, Sanches non si sa mai come torna. Le sue ultime stagioni sono imbarazzanti sotto questo aspetto. Fa sorridere che per qualcuno il problema poteva essere Lukaku, e invece è l’unica certezza di Mourinho…”

