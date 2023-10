ULTIME DA TRIGORIA – Seduta a ranghi ridotti. Ancora out Smalling, Llorente e Renato Sanches, assente anche Karsdorp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro il Monza, gara in programma domenica 22 ottobre alle ore 12:30.

Ancora tanti gli assenti tra infortuni e impegni delle nazionali, la seduta odierna si è svolta a ranghi ridottissimi: in gruppo quasi esclusivamente i Primavera (Ienco, Plaia, Marazzotti, Graziani, Nardozi, Guerrero, Alessio, Pisilli, Mlakar e Bolzan) oltre a Spinazzola e Belotti.

Per chi sperava di rivedere in campo Smalling, Llorente e Renato Sanches l’attesa è stata vana: nessuno dei tre si è visto in gruppo. Assente anche Rick Karsdorp, le cui condizioni sono da valutare.

Da domani cominceranno a rientrare i primi nazionali, con Lukaku in testa. Solo a metà settimana la squadra comincerà davvero a lavorare alla partita di domenica contro il Monza. Ed è allora che Mourinho dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, riavere a disposizione anche qualche infortunato.

Giallorossi.net – A. Fiorini