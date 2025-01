“ON AIR!” – BERNABAI: “Il caso Frattesi ci sta facendo perdere tempo”, FERRAZZA: “Affare che monopolizza il mercato della Roma”, PES: “Rensch? L’obiettivo era Alberto Costa, c’è un po’ di confusione”, DI GIOVAMBATTISTA: “Se cerchi un terzino dirompente, non è il profilo giusto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Adesso escono le truppe cammellate che cercano di convincere Frattesi a restare all’Inter…ma fatevi gli affari vostri, ognuno pensa per sé, parliamo di calciatori adulti capaci di decidere con la propria testa… Il rinnovo di Dybala? Bisogna capire che Dybala è, e soprattutto chi sarà il prossimo allenatore…Se mai dovesse venire Allegri, alla Juventus con Paredes e Dybala ha avuto a che ridire. Ma magari in un altro contesto se li fa andare bene…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Rensch? Come tutti i giocatori olandesi sai che qualità ha, ma non sai che resa può avere…puoi finire nelle mani di Strootman o in quelle di Karsdorp… Roma-Genoa è una partita da vincere, e allora perchè non dare fiducia a Baldanzi dal primo minuto con Dybala e Dovbyk. Baldanzi non dovrebbe essere preso più in considerazione? Sennò è inutile tenerli…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se non ce la fai a prendere Frattesi, ma mi spendi quei soldi per la seconda punta forte, o per il terzino, a me per il centrocampo piacerebbe Makoumobou del Cagliari, che è un ragionatore. Bondo invece è uno più dinamico. Ovviamente qui si parla di riserve…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Avevamo troppe attese sulla trasferta di Bologna, che si è confermata una squadra temibile che ha dei talenti costati pochissimo, giocatori che sai pescare se hai competenza e un’ottima rete di osservatori, cosa che manca un po’ alla Roma. Mercato? Siamo al 14 gennaio, metà mese già se n’è andato. Speravo in qualcosa di più veloce, e il caso Frattesi sta facendo perdere del tempo. A me piace, ma ci sono delle priorità che vanno affrontate e colmate, in primis un’alternativa a Dovbyk. A destra paradossalmente con Saelemaekers hai ampie garanzie, con Celik come alternativa, non so se quel ruolo è la priorità. E poi a sinistra: Angelino non puoi spremerlo come un limone…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è ferma sul mercato, se sono fermi anche le altre non mi interessa, io penso alla Roma che è decima… Rensch? Non lo conosco… A centrocampo non mi sembra che si eccella, col Bologna ho visto una moria..a noi servono giocatori che vanno, dinamici, e invece in questo momento è una tragedia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “L’Inter ha interesse ad arrivare alla fine del mercato con questa situazione di Frattesi in sospeso, ma la Roma non può stare ferma ad aspettare le esigenze dei nerazzurri…e quindi? Frattesi non è un giocatore secondario, che puoi dire “vabbè intanto mi prendo il terzino e poi vediamo“, perchè è un affare che ti monopolizza il mercato di gennaio visto quanto lo dovresti pagare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’operazione Rensch per me ha buonissime possibilità di chiudersi. La Roma aveva virato su Alberto Costa, poi non lo ha preso ed è tornato su Rensch. Oltre alle trattative milanesi, il terzino destro resta l’obiettivo primario per la Roma. Resto un po’ perplesso su questo tipo di obiettivi differenti che spesso hanno caratterizzato il mercato della Roma…c’è un po’ di confusione…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Rensch è un ragazzo di cui si parla un gran bene già da tanti anni nonostante sia molto giovane, è una sorta di predestinato. Giocò contro la Roma già 4 anni fa in Europa League, e negli anni è stato accostato a top club come il Barcellona. Poi ragazzi, parliamo sempre di calciatori giovani che vanno testati in campionato superiori, ed è un punto interrogativo. Se lo puoi prendere a poco prezzo, fai comunque un affare… Il target della Roma deve essere Konè, un capolavoro, pagato relativamente poco ma hai preso un top…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Frattesi? All’Inter gli si stanno rompendo tutti i centrocampisti. Certo, se non gioca manco stasera, le carte possono cambiare… Io fossi la Roma, un pensierino per Daniel Maldini lo farei. Non ora, ma a giugno. Ma secondo me è un giocatore che il meglio lo deve ancora dare… La Fiorentina è crollata, e se penso alle squadre che puoi riprendere in classifica, penso ai viola e al Bologna…

Stefano Carina (Radio Radio): “Rensch penso sia un affare possibile, lo aveva già cercato la scorsa estate e poi non se ne era fatto nulla. L’Ajax rischia di perderlo a zero, e questo è un club molto attento alle questioni finanziarie. La Roma ha già un accordo con Rensch, e trovare un accordo anche con l’Ajax non è impossibile. Io lo conosco poco, sono sincero. Non so se pronti via può fare il titolare nella Roma… Frattesi? Continuo a pensare che sia complicata per diversi motivi. Innanzitutto devi vendere un giocatore importante per averlo, Le Fee non ti basta. L’Inter sotto una certa soglia non può scendere, che non sarà 45 milioni, ma è comunque molto alta…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Rensch nasce difensore centrale. Se la Roma si aspetta Tiago Santos, e cioè un esterno molto offensivo, non è quello il profilo. Rensch nasce come difensore centrale, è un difensore più di costruzione, ha un buon piede, ma non è un esterno dirompente, non è Gaeei per intenderci…ecco, per lui io farei follie…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ci sono le motivazioni per mettere in piedi un affare del genere… L’Inter ha necessità di avere delle alternative in quel ruolo, e la Roma in quel settore non ha necessità impellenti, anzi, mi sembra il reparto più fornito. Io penserei ad altro…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!