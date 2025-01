ULTIME DA TRIGORIA – Dahl torna in gruppo, Cristante ancora ai box (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Squadra in campo a Trigoria in mattinata per preparare la partita di campionato contro il Genoa, in programma venerdì prossimo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Si rivede in gruppo Samuel Dahl, tornato a disposizione di Claudio Ranieri. Ancora out invece Bryan Cristante: il centrocampista sarebbe dovuto rientrare in settimana, ma a quanto pare il problema alla caviglia non è ancora del tutto superato. Questo il video con alcune delle immagini della seduta odierna, terminata con una partitella vinta dalla squadra di Saud.

