“ON AIR!” – CORSI: “La Roma senza Mourinho tornerà alla normalità, in tanti saranno felici”, COSENZA: “Non darei per scontato il suo addio, aspettiamo gennaio”, PRUZZO: “Tre partite dure e tanti infortunati, sono preoccupato”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sanches ha smaltito il suo infortunio, ma il suo rientro è ancora un punto interrogativo. Bisogna capire quando potrà tornare ad allenarsi con continuità, a lui serve quello. Per ora il suo minutaggio è stato molto basso. Dei tre, lui è quello più indietro. Cristante a centrocampo? In quel caso mi aspetto Bove in panchina, perchè Aouar ti dà più qualità e visto che ti mancano sia Pellegrini che Dybala un giocatore con quelle caratteristiche in campo ti serve…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Vedere Smalling in campo col Monza è un’impresa disperata a questo punto, mi sembra una cosa folle. Ora c’è da capire se puntare di nuovo su Llorente da centrale, in quel caso Cristante tornerebbe a centrocampo e non so se Mourinho deciderà di togliere Aouar o Bove. Io continuo a pensare che Bove per caratteristiche sia molto importante per questa squadra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Marcos Leonardo? Speriamo che diventi un grande giocatore, ma io penso che sia fatta con la Roma. Se lo paghi, lo prendi…Poi certo, se qualcuno alza l’offerta…vedremo tanto la Roma è sempre questa, non c’è niente da fare… Il Real Madrid su Mourinho? Se dovesse perdere Ancelotti, Florentino prenderà un altro che sa guidare i tir… Lui e Mou quando hanno i giocatori forti vincono, ed è per questo che sono gli allenatori più forti del mondo. E noi invece quando se ne andrà Mourinho saremo tutti felici, così avremo un allenatore normale all’altezza della Roma. E torneremo alla normalità…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se la Roma arrivasse in Champions, che l’anno prossimo varrà 100 milioni, le prospettive potrebbero cambiare. In estate potresti finalmente investire sul mercato, e poi potresti sempre vendere qualcuno, tipo Abraham, e in più hai i soldi dello sponsor, su cui prima non potevi contare. Secondo me prima di parlare con certezza dell’addio di Mourinho dobbiamo aspettare di arrivare a gennaio e vedere come stiamo in classifica…”

David Rossi (Rete Sport): “Smalling in gruppo? Se sarà confermata l’indiscrezione di Mangiante, me lo aspetto convocato per Roma-Monza e quindi avremo quattro difensori centrali di ruolo a disposizione…sono emozionato… Renato Sanches? Nessuno sa nulla, faccio molta fatica a pensare che sia arruolabile per Roma-Monza, magari se tornasse anche lui oggi in gruppo potremmo pensare a una convocazione, ma per vederlo in campo sarebbe più probabile la partita contro lo Slavia. E’ pure vero che non è che contro i cechi puoi giocare con tutti i convalescenti, quella partita la devi vincere eh, altrimenti arrivi secondo e quello vorrebbe dire fare i playoff, cosa che eviterei molto serenamente…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma si deve autoconvincere di essere forte, e le due partite contro Inter e Lazio possono darti quella consapevolezza che ancora ti manca… Io contro il Monza vorrei vedere giocare Bove. Spererei in un centrocampo con Cristante, Paredes e Bove, e Llorente dietro. Aouar? Lo farei entrare più tardi, a partita in corso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Col Monza non sarà facile, ma io ho visto una Roma in crescita. Devi andare a Milano con i tre punti in tasca…io ho paura della partita di Milano. L’Inter è forte, potrebbe toglierti di nuovo le certezze che hai accumulato. Ma se vai a Milano, fai una bella prestazione e ti porti a casa un risultato positivo, allora lì la Roma potrebbe davvero aver preso quella strada…si comincerebbe a ragionare seriamente…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Occhio che Paredes è diffidato, c’è il rischio giallo in vista di Milano, e allora Mourinho a sorpresa potrebbe anche far giocare Llorente in difesa, Cristante in regia e Bove con Aouar come intermedi. Se perdessi Paredes, poi contro l’Inter saresti davvero contato lì in mezzo. Secondo me Mourinho a Zalewski domenica lo fa giocare per dargli quel buffetto, quell’aiutino…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Si riparte con una piccola maratona, ci sono impegni importanti, quelle con Inter e Lazio sono due partite che conteranno molto nella stagione della Roma, possono cambiare in meglio o in peggio il percorso della Roma, almeno nel girone di andata. Io non credo che la formazione di domenica dipenderà dalle gare successive, ad accezione di Paredes e della sua diffida in vista di Milano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma non ha squalificati, ma infortunati di lunga degenza. C’è gente fuori da settembre… Io non so dirti quale sia il recupero più immediato o sicuro. Ora giochi una partita dietro l’altra e devi stare attento con chi ha spesso questi problemi. Domenica c’è una partita da non sbagliare, col Monza devi vincere a tutti i costi ma non sarà per niente facile, è una squadra che prende pochissimi gol ed è pericolosa e veloce. E poi devi andare a Milan con l’Inter, in mezzo c’è la coppa…io sarei preoccupato. Io non lo so, andiamo una alla volta, col Monza ci vorrebbe una prestazione di grande attenzione come contro il Frosinone, e poi vediamo. Poi più in là di domenica non vado…Pronostico? Uno…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “Mourinho sulla panchina del Real? E su quali panchine non lo potremmo immaginare? Sappiamo bene quale sia l’appeal di Mourinho verso i club di livello massimo… Ora però è bene concentrarsi sul presente, poi a giugno vedremo. Alla luce delle ultime prestazioni sembra probabile una risalita…Pronostico di Roma-Monza? Ics…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma col Monza deve vincere, non sarà semplice perchè il Monza è una buona squadra, che si scopre poco, ha calciatori adatti a giocare in contropiede. Sarà complicata, però può rappresentare un salto, la Roma deve andare a giocare a San Siro senza l’assillo di fare punti a tutti i costi. Partita che deve vincere e ha le armi per farlo. Lukaku ha dimostrato quanto può incidere, fa veramente la differenza… Pronostico? Uno…”

