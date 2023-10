“ON AIR!” – CIARDI: “Mou verso l’addio, ho il rimpianto di non averlo visto con pieni poteri”, PRUZZO: “Tanti allenatori in scadenza, eppure si parla solo di lui”, ROSSI: “Ossatura della squadra in bilico, non sono tranquillissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho? Non dico che se la Roma avesse fatto con lui quello che avrei voluto io, oggi la squadra sarebbe prima in classifica e senza debiti. Ma nel momento in cui andrà via, e questo ora sembra essere la cosa più probabile, a me resterà il rimpianto di non aver visto una società che gli ha affidato le chiavi del club. Mi sarebbe piaciuto vedere un Mourinho plenipotenziario, perchè lui non lo è stato…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io non sono così negativo sugli infortunati. Oggi rientreranno quasi tutti i nazionali, Mourinho dovrà decidere se lavorare tutti insieme o rimandare a domani. Per questo tra oggi e domani vedremo se Smalling e Llorente saranno in campo. Sicuramente lo spagnolo è più avanti, però secondo me anche l’inglese ha diverse chance perchè rispetto a prima sta meglio e può essere convocato per il Monza. Su Sanches forse c’è da aspettare un po’ di più…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “O il nostro presidente Friedkin ha già parlato con Conte e gli ha detto: “Sta tranquillo, l’anno prossimo progetti vincenti e tanti campioni”, oppure Conte non viene… Però c’è chi scrive che i Friedkin siano innamorato di Thiago Motta del Bologna, e questa è una cosa che bisogna capire se è vera o no. Se gli dovessero chiedere di allenare la Roma, penso che lascerebbe il Bologna pure ora…”

David Rossi (Rete Sport): “Faccio fatica a pensare a Smalling titolare sia domenica col Monza che poi contro l’Inter. Ma a Milano sareste più sicuri a giocare con Cristante in mezzo alla difesa o con lo Llorente visto prima dell’infortunio?… L’anno prossimo Rui Patricio non credo ci sarà, Smalling avrà 35 anni, Llorente è in prestito, Lukaku in teoria dovrebbe tornare indietro…la così detta spina dorsale potrebbe mancarti, e la cosa non mi fa stare tranquillissimo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io sono dell’idea che sia sempre meglio far giocare i calciatori nei propri ruoli, per cui metterei sempre Llorente in difesa e Cristante a centrocampo. Su Smalling dovrai decidere cosa fare nel medio-lungo periodo. Cristante dietro non è un problema per il suo scarso rendimento da centrale difensivo, ma perchè lo togli da un ruolo da mediano dove stava rendendo al meglio

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se Mourinho raggiunge risultati ottimi subito, e non all’ultima giornata, ci sono buone possibilità che rimanga. Se invece avviene a campionato inoltrato, e sei ancora quinti o sesto, allora c’è il rischio che venga sostituto. A me dispiacerebbe, ma la vita va avanti perchè io tifo per la Roma… Conte o Tiago Motta? Io direi a Conte: “Senti, tu dici che vuoi sempre i giocatori, ma noi ti diamo Karsdorp, Spinazzola, Mancini, Smalling Cristante, Bove, Dybala, Aouar, Pellegrini, Lukaku, Belotti… Poi ti compriamo un portiere e un quinto di difesa”. Così diventa una rosa molto, molto buona…se ci metti pure un Maicon, diventa uno squadrone. E poi Conte facci vedere che sai fare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho non è l’unico allenatore in scadenza, eppure si parla solo di lui. Non ci farei troppo caso. Bisogna pensare a rimettere in piedi la stagione, ed è difficile perchè sei molto indietro e ora hai l’obbligo di vincere la prossima, e poi vai a San Siro… Da qui alla fine dell’anno spero che la squadra si riprenda, se poi Mou saluterà fa parte del gioco…I Friedkin tireranno le somme e decideranno…”

