Calciomercato Roma, Marcos Leonardo: “Mi sento pronto a giocare in un grande club europeo”

AS ROMA NEWS – “Mi sento pronto a giocare in un grande club e in un grande campionato europeo“. Sono le parole di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano che la Roma aveva corteggiato a lungo in estate senza riuscire nell’intento di portarlo a Trigoria.

“Lo scorso agosto sono stato molto vicino al mio trasferimento. C’è stato un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate a buon fine, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio finché sarò qui. Il mio approccio è sempre stato questo. Fare il meglio che si può sul campo in modo professionale“, le parole del centravanti del Santos.

La Roma, per bocca dello stesso Pinto, è ancora interessata al calciatore. Ma col passare del tempo la concorrenza aumenta: oltre ai giallorossi ora è forte anche l’interesse di Manchester United ed Eintracht Francoforte.