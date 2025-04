“ON AIR!” – ROSSI: “In un mondo normale Sarri era già sotto contratto”, PES: “Il prescelto ha l’obbligo di non far trapelare nulla”, PRUZZO: “Nessuno sa niente, nemmeno agenti e intermediari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se prenderei Thomas Muller alla Roma? Ma dai su…ha 40 anni, ma ndo va, può giocare 5 minuti a partita…Allenatore? In un mondo normale Sarri era già stato messo sotto contratto e si stava già studiando la strategia comunicativa per mandare giù il boccone amaro di un tecnico che era stato da poco alla Lazio. Ma questo non succede perchè a Trigoria non si pensa di non avere struttura, di stare bene così, senza direttore marketing, senza CEO, senza direttore della comunicazione, con un ds che è più vicino al nulla che abbiamo avuto negli ultimi 100 anni…a loro gli va bene così. Ma voi vi fidate di Friedkin? Che il destino della Roma è in buone mani?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ancelotti alla Roma? Mi sembra fuori da qualsiasi idea di razionalità, di progetto. Secondo voi passa da Vinicius a Shomurodov? Secondo me no…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “A me Gasperini piace, per me è un tecnico sul quale bisognerebbe puntare. Poi è chiaro che servirà del tempo, più a lui che ad altri allenatori, ma gli si potrà dare? Gli verrebbe concesso?…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma non è né l’Atalanta né il Real Madrid, penso che ci siano via di mezzo. Padre Pioli secondo me si adatterebbe meglio, oppure preferirei uno tipo Allegri. Gasperini non so se può fare bene qua come ha fatto a Bergamo, è quella la mia paura…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’Inter secondo me quest’anno va in finale di Champions e per me la vince pure, e non potrò più dire niente a Inzaghi…io non lo posso vedere, ma è quadrato… Vitali parlando della Curva Sud del nuovo stadio ha detto che si vuole dare risalto alla “spettacolarizzazione dell’evento“…ma questo cosa vuole da noi? Roma-Bilbao con 100mila baniere per il futuro Ceo è la spettacolarizzazione, lo diceva anche Cragnotti quando parlava di clienti. Fino a quando sta gente non la mandiamo a casa non c’è veramente niente da fare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le quote dei bookmakers sull’allenatore? Non penso siano molto indicative, vanno dietro alle indicazioni dei media. Ranieri non si sta esponendo molto, non ci dobbiamo dimenticare che l’allenatore indicato ha la prerogativa di non far trapelare niente, questo è il modo di operare dei Friedkin. So di ds che sono saltati perchè i loro nomi erano usciti sulla stampa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sulla questione stadio sono abbastanza rassegnato, sono stato deluso troppe volte. Ricordo la Raggi che festeggiava ipocritamente lo stadio della Roma. Io non voglio vedere la prima pietra, ma l’ultima. Solo allora sarò felice di entrare nella casa dei romanisti…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Juric non poteva funzionare, si è capito anche dalla parole di Soulè di ieri. Lui ha detto chiaramente di essere venuto qui per De Rossi, e che quando è arrivato Juric avevano provato a fare quello che l’allenatore gli chiedeva ma non ci riuscivano. Juric non è scarso come qualcuno ha pensato, semplicemente non poteva funzionare, e l’errore clamoroso lo ha fatto chi lo ha scelto e buttato in questa arena…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “A noi ci risulta che la Roma una chiacchierata con Pioli l’ha fatta, ma non è che alla fine questi ci fanno la sorpresa e portano un allenatore straniero?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tremila tifosi al Tre Fontane? Ai tempi miei era normale avere tremila tutti i sabati, era sempre pieno… Dovbyk? E’ un calciatore che ha i numeri a suo favore, il problema è che è stato pagato una cifra troppo alta rispetto al suo valore. La cosa più logica è tenerlo e metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi, ma anche lui deve aiutarsi. Non vedo altre soluzioni, il suo valore di mercato non può essere quello pagato… Allenatore? Tutto tace, non sa nulla nessuno, nemmeno gli agenti e intermediari…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gigot e Dovbyk sono allo stesso livello, sono due giocatori normali, e ci sta che uno annulli l’altro così come che l’altro faccia un gol…Castellanos giocava nella stessa squadra di Dovbyk, ma la Lazio lo ha pagato 6-7 milioni, Dovbyk invece quasi 40 milioni, e allora forse qualcuno nella Roma ha sbagliato. Con tutto il rispetto per Dovbyk, che è un buon giocatore…”

