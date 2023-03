“ON AIR!” – ROSSI: “Pellegrini più libero in Nazionale, quest’anno mai visto giocare così nella Roma”, PIACENTINI: “Benzema impossibile, ma Pinto proverà un colpo alla Dybala”, PUGLIESE: “Frattesi giocatore su cui puntare a occhi chiusi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il fatto che Pellegrini ieri in nazionale, in un contesto tattico e ambientale diverso, riesca a tirare una prestazione positiva, uno spunto di riflessione lo dà. Io non gliela sto accollando a Mourinho, non penso che si diverta a peggiorare le sue prestazioni. Ma forse la posizione di partenza, o il fatto di essere il capitano della Roma gli dà questa scimmia addosso. Probabilmente in Nazionale si sente sollevato. Forse quest’anno così con la Roma non ci ha giocato mai. Ieri Pellegrini è da 6,5, quest’anno nella Roma faccio fatica a ricordarmela una prestazione da sei e mezzo… Benzema alla Roma? Per lui, attuale Pallone d’oro, passare dal Real Madrid alla Roma sarebbe un downgrade come per un nostro calciatore finire a giocare nello Spezia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Benzema non mi sembra sostenibile per la Roma, ma a giugno ci sarà un mercato sostanzioso di parametri zero e la Roma proverà un nuovo colpo alla Dybala. Qualche profilo inferiore a Benzema, che guadagna qualcosa come 12 milioni netti e la Roma non può proprio permetterselo, penso che Pinto proverà a prenderlo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Guardando l’Italia del primo tempo di ieri, ho rivalutato il gioco della Roma. Ci sono allenatori che godono di bonus sempre e comunque e altri a cui non perdoniamo niente. Il primo tempo dell’Italia è stata una cosa imbarazzante. I Friedkin? Mi auguro che stiano lavorando dietro le quinte, perchè arrivare al 30 maggio senza avere chiaro quali sono gli investimenti da fare, i contratti da rinnovare e chi sarà l’allenatore, sarebbe un bel problema. Io continuo a fidarmi, ma c’è da dire che da quel fronte resta un silenzio assordante…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Secondo me Frattesi è un giocatore su cui puntare a occhi chiusi per il futuro, ieri avrei messo in campo lui e non Tonali. Abraham? Giusto che sia finito in panchina, anche se Belotti non è che abbia fatto chissà cosa, zero gol in campionato… Pinto giustamente difende Abraham, che è un investimento della società, è stato pagato 40 milioni e ci puoi fare cassa a giugno, quando ti serviranno plusvalenze. Lasciarlo in panchina da qui a fine stagione gli farebbe perdere valore, e questo non va bene. Smalling non rinnova perchè vuole sapere cosa succede in società, quali sono i programmi, chi sarà l’allenatore, se si andrà in Champions. Io penso che se anche la Roma arrivasse alle richieste di Smalling, non rinnoverebbe fino a quando non saranno chiare queste cose. I Friedkin? Servirebbe una comunicazione diversa da parte della proprietà…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Mourinho a fine stagione decidesse di andare via, tra vent’anni parleremmo ancora del biennio di Mou alla guida della Roma. Intanto dopo 60 anni siamo tornati ad alzare un trofeo. E poi è l’uomo che ha maggiormente unito i tifosi della Roma dei tempi moderni. Sono sicuro che lascerebbe Roma non con i fischi, come hanno fatto tanti allenatori, ma con l’applauso di tutti i tifosi romanisti, indistintamente. O quasi…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Tuchel se n’è andato a sorpresa al Bayern Monaco, e mo non possiamo più prenderlo alla Roma al posto di Mourinho… Retegui? Mi è sembrato un attaccante anni 70 nel modo di giocare, di stare in campo. Attaccanti che non esistono più. Lui segna, esulta e dice “vamos“, questo ti fa capire tutto quello che attiene al calcio italiano, costretta a prendere un ragazzo in Argentina che aveva un bisnonno italiano per farlo giocare in azzurro… Pellegrini? Non mi aspettavo di più, viste le sue prestazioni alla Roma qualcuno sosteneva che non meritava di giocare titolare nell’Italia, ma se lo fa è perchè non c’è di meglio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Come far fare più gol alla Roma? Bella domanda… Alzerei il baricentro per far fare meno fatica a certi calciatori che hanno caratteristiche diverse. Pellegrini nei 30 metri può essere decisivo, ma se spreca energie a rincorrere avversari… Può essere un tentativo, anche se la caratteristiche della squadra è attendere e ripartire. Senza Zaniolo però ti è venuta meno una carta importante per quel tipo di gioco lì. Anche Dybala spesso si sacrifica in un lavoro oscuro che lo limita…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Qualora la Roma raggiungesse la Champions si rinforzerebbe il rapporto tra Mou e la società. In questo momento Mourinho deve mettere in campo la squadra con le caratteristiche degli uomini a disposizione. Ma per giocare in Champions e fare il salto di qualità, servirà una campagna di rafforzamento adeguata alle richieste del tecnico…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!