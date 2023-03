Ozil: “Mourinho il miglior allenatore di questo secolo. Comprensione tattica e discorsi allo spogliatoio, è il top”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mesut Ozil ha annunnciato da pochi giorni l’addio al calcio. Il centrocampista tedesco, uno dei migliori degli ultimi anni, ha appeso gli scarpini al chiodo all’età di 34 anni.

Il fantasista si è concesso una intervista a Marca dove ha parlato anche di Mourinho, suo vecchio allenatore ai tempi del Real Madrid:

“Tutti conoscono già il mio aneddoto nello spogliatoio con lui (il portoghese, preoccupato per la vita privata del giocatore, gli rivelò una serie di presunti retroscena sulla sua fidanzata dell’epoca, spingendolo a lasciarla). Ma abbiamo avuto un ottimo rapporto. Ha sempre saputo come motivarmi, come rendermi un giocatore migliore ogni giorno. È un allenatore straordinario e sono molto orgoglioso di aver potuto giocare per lui“.

Ozil ha poi aggiunto: “Per me José Mourinho è il miglior allenatore di questo secolo. La sua comprensione tattica è un’altra cosa, ma anche il suo modo di parlare nello spogliatoio… E come protegge sempre la sua squadra davanti ai media! È davvero un allenatore di livello mondiale. Ho scelto il Real per lui. Mi portò a vedere lo stadio e tutti i trofei che avevano vinto. Questo mi ha fatto venire la pelle d’oca.

La visita a Barcellona è stata meno entusiasmante e ciò che è stato più deludente è che Pep Guardiola non si è nemmeno preso la briga di incontrarmi. Prima di quel viaggio mi piaceva molto lo stile del Barcellona e potevo davvero immaginare di giocare con loro. Quindi José Mourinho è stato sicuramente il fattore più importante nella mia decisione. Dopo le mie visite, la mia decisione è stata chiara al 100%: volevo essere madridista”.

Fonte: Marca