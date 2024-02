“ON AIR!” – CORSI: “Vergogna Roma, ma lo sapete chi era Losi?”, CASANO: “Modesto ds? Non capisco perchè lui e non Massara”, PRUZZO: “Con De Rossi anche gli arbitraggi sono cambiati”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è una squadra che si è messa in testa di giocare a pallone, specie quando c’è Paredes in mezzo al campo, che è la situazione per cui l’Inter ha manifestato di avere qualche sofferenza. Mi sembra che il concetto comune sia: “Ok, con l’Inter puoi anche perderci…ci perdono tutti. Quello che conta è vedere la prestazione“. Nel senso che tu devi provare a giocarla con la tua identità, gioca con la tua idea, poi può andare bene o male, ma è comunque una cosa che ti ritrovi anche per il futuro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Forse la Roma non può annunciare il suo ds perchè è ancora sotto contratto con un altro club… Se la Roma avesse già un accordo con un direttore sportivo svincolato, non avrebbe avuto difficoltà ad averlo già annunciato. Modesto? Il Monza ha fatto due buoni campionati, e ha fatto un mercato semplice, non ci sono state genialate, hanno preso giocatori affidabili…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I Friedkin sono i miei presidenti e non sono stracciaroli come dice qualcuno. A questi ignorantoni direi di prendere un foglio e scrivere la cifra di duemila miliardi di lire, sempre se sono capaci… Sono i soldi che investe per costruire lo stadio. Ah deficienti, con quei soldi Friedkin poteva comprarsi un terreno a New York e costruirsi due grattacieli…ma di che parlate? Io voglio che la Roma diventi sempre più forte, che vada in Champions, ma voglio anche che costruisca lo stadio… L’assenza della società al funerale di Losi? Mi è dispiaciuto, ma non so perchè sia successo. Lui è stato un punto di riferimento per la Roma…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Losi oltre che un grande calciatore era una persona bella, un signore d’altri tempi, e una forma di rappresentanza da parte della Roma la meritava. Fra l’altro ieri era pure il giorno libero dei calciatori… Llorente? Una strategia condivisibile sarebbe riscattarlo a 5 milioni, rivenderlo per 15-20, e con quei soldi provare a comprare Huijsen… Modesto? Non capisco perchè prendere lui e non Massara. Modesto ha fatto Olympiacos, Nottingham Forest, e Monza, dove il mercato lo fa soprattutto Galliani… Se devo scegliere un ds all’estero per qualche motivo, è un conto, ma se devo scegliere uno “nostro”, allora vado su Massara…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Losi è stata un’icona della storia della Roma. Quando è morto Facchetti, ai funerali c’era tutta la squadra dell’Inter schierata come i militari, tra l’altro anche col Milan e il presidente della Juve presenti. Noi ieri non chiedevamo la presenza di Lotito, ma il presidente della Roma, e se non c’era il figlio, e poi la presenza di tutta la squadra. Ma Pellegrini, inteso come capitano, ma dove stava? E’ stata veramente una cosa vergognosa da parte della Roma…ma vi rendete conto chi era Giacomino Losi, ma che vi siete impazziti?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Losi era un personaggio che mi ha sempre commosso nonostante fosse di un’altra generazione. La Roma ha fatto una doppia figuraccia, istituzionale e personale, perchè De Rossi e Pellegrini, che sono romani, potevano partecipare a un momento di commozione molto romanista…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non ne parlo, ma aspetto con ansia il prossimo derby. Mentre temo la partita contro l’Atalanta, che arriva fra l’altro in mezzo a una serie di impegni terribili se la Roma dovesse andare avanti in Europa League. Se la Roma dove arrivare in semifinale di coppa, dovrebbe affrontare il Napoli il 28 aprile, la semifinale di andata il 2 maggio, Roma-Juventus il 5 maggio, la semifinale di ritorno il 9 maggio, e Atalanta-Roma il 12 maggio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quale partita è più importante tra Milan-Napoli e Roma-Inter? Dico Milan-Napoli, perchè Roma-Inter è teoricamente è una partita chiusa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per me la partita più importante è Roma-Inter, è un match che può certificare che la squadra giallorossa è da quarto posto…A quella partita ci arrivi nella maniera migliore, se la giochi con i titolari il risultato non è scontato… Credo che De Rossi cambierà qualcosa per dare solidità alla squadra. E mi pare che anche gli arbitraggi siano cambiati…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io non sono d’accordo sul fatto che Roma-Inter sia una partita chiusa. Per me è una partita aperta, e conta molto. Se l’Inter passa anche a Roma, beh allora è un test importante e secondo me è una partita decisiva in chiave scudetto. Perchè la Roma in questo momento sta bene e non sarà facile batterla…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Per me è tutta la vita più importante Roma-Inter di Milan-Napoli, che è una partita invece che non conta nulla: il Milan è dentro, il Napoli è fuori…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!