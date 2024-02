La Pax Romana di De Rossi per rilanciare la squadra

AS ROMA NEWS – Serenità. E rinnovato entusiasmo. Sono questi i segreti con cui Daniele De Rossi è riuscito a cambiare volto a una Roma che, al terzo anno della guida Mourinho, era apparsa ormai svuotata e con pochi stimoli.

La cura dell’ex capitano in realtà parte da più lontano. Perché il nuovo allenatore ha studiato e analizzato pregi e difetti della squadra ben prima di essere chiamato dai Friedkin. Poi ha adottato una terapia semplice: dialogo coi calciatori, ritorno ai ruoli di pertinenza (vedi El Shaarawy o Pellegrini), cambio modulo e niente proteste.

Una sorta di Pax Romana moderna. Nessun tentativo di cancellare Mourinho, ma il bisogno di riportare unità in un gruppo che sembrava diviso a metà. E di ridargli quella fiducia e autostima persa davanti ai rimproveri dell’esigente Mourinho.

Ad aiutare De Rossi poi il ritorno di tanti titolari e un mercato che ha portato Angelino e Baldanzi, due rinforzi che sarebbero stati graditi anche all’ex tecnico. Il cambio di modulo ha fatto il resto: il 4-3-3 ha ridato brillantezza a una squadra troppo lenta e prevedibile, e gli allenamenti più intensi stanno donando più ritmo ai giocatori.

Gli effetti benefici si sono visti in maniera prepotente col Cagliari, quando anche Dybala ha goduto della maggiore libertà concessa dal nuovo modulo. Che ricorda molto la famosa la difesa a “tre e mezzo” di Spalletti. Ora la prova del nove contro l’Inter, una partita dove i giallorossi non avranno molto da perdere. Testa sgombra ed entusiasmo alle stelle. Chissà che questo non possa dare una spinta in più ai ragazzi di De Rossi.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica

