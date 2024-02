Roma, che figuraccia: “troppo lavoro”, nessun dirigente del club ai funerali di Losi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tantissimi romanisti ed ex giocatori presenti ieri a Balduina per l’ultimo saluto a Giacomo Losi, bandiera e capitano della Roma scomparso all’età di 88 anni. Presenti tra i tanti Sebino Nela, Giancar­lo De Sisti, Sergio Brio, Bruno Gior­dano e Etto­re Viola, figlio dell’indimenti­cato Dino.

Ma a fare rumore è l’assenza di dirigenti e calciatori dell’attuale Roma, che in rappresentanza del club si è limitata a mandare tre ragazzini dell’under 18.

Il motivo di tale assenza? Troppo lavoro. E’ questa la giustificazione arrivata dagli uffici del club giallorosso. Questo, spiega la Roma, è un momento di passaggio (nuovo allenatore, e nuovo direttore sportivo in arrivo) e dunque a Trigoria e Viale Tolstoj si è molto indaffarati.

Da qui la scelta di mandare alla Chiesa di Santa Paola Romana una rappresentanza dell’Under 18 giallorossa, lo stendardo del club, una corona di fiori e il responsabile dell’archivio storico. Fine. Una scelta decisamente discutibile, una caduta di stile che poteva essere evitata.

