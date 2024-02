La seconda vita di Llorente, il tesoretto della Roma: c’è un accordo per il riscatto a soli 5 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da semplice tappabuchi del mercato dello scorso gennaio a titolare inamovibile della Roma. E’ la storia in giallorosso di Diego Llorente, che nella Capitale sta ridando assoluto smalto alla sua carriera.

Lo spagnolo, cresciuto calcisticamente nel Real Madrid, aveva toccato l’apice della sua carriera con la maglia della Real Sociedad, quando il valore del suo cartellino aveva raggiunto i 25 milioni di euro.

Poi il trasferimento al Leeds e qualche stagione non troppo fortunata in Premier, prima del passaggio alla Roma, dove il giocatore si sta rivalutando. Durante lo scorso mercato era finito addirittura nei radar del PSG, e in vista della prossima stagione potrebbe rappresentare un tesoretto per il club.

La Roma infatti, rivela l’edizione odierna de La Repubblica, potrebbe riscattare Llorente dal club inglese a una cifra decisamente contenuta. Il calciatore infatti si è nuovamente trasferito nella capitale in prestito secco, ma nell’accordo con il Leeds c’è un gentlemen’s agreement che prevede l’acquisto a titolo definitivo versando 5 milioni prima della fine della stagione.

Fonte: La Repubblica

