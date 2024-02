Smalling ci prova per l’Inter, rebus Spinazzola. Oggi Ndicka e Azmoun in campo: la Roma osserva

AS ROMA NEWS – Parte oggi la settimana corta che ci condurrà all’atteso Roma-Inter in programma sabato prossimo alle ore 18. Gli occhi sono tutti puntati su Chris Smalling, difensore assente di fatto da inizio stagione.

L’inglese potrebbe essere il terzo rinforzo per Daniele De Rossi, pronto a riabbracciare l’ex United già questa settimana: se il lavoro settimanale confermerà i progressi avuti nei giorni scorsi, Smalling potrebbe essere finalmente convocato per la super sfida contro i nerazzurri.

Da capire poi le condizioni di Leonardo Spinazzola, alle prese con un infortunio muscolare di lieve entità: il terzino si era fermato durante Roma-Verona del 20 gennaio, per lui si era parlato di uno stop di un paio di settimane, tanto che il suo ritorno in campo era atteso per la partita di lunedì scorso contro il Cagliari. Vedremo se il giocatore sarà di nuovo in campo già oggi.

Intanto oggi sia Sardar Azmoun che Evan Ndicka saranno protagonisti con le rispettive nazionali. L’attaccante dell’Iran giocherà la semifinale di coppa d’Asia (ore 16 italiane) contro il Qatar, mentre il centrale difenderà i colori della Costa d’Avorio nella sfida con il Congo (ore 21 italiane) che varrà l’accesso alla finalissima della Coppa D’Africa.

La Roma osserva interessata: Ndicka, comunque andrà la partita di oggi, dovrà comunque disputare una finale (in caso di ko, per il 3° o 4° posto). Discorso diverso per Azmoun, che se dovesse essere battuto in semifinale dal Qatar farebbe subito ritorno a Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini

