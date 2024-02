Inter, si ferma Frattesi: problema muscolare, quasi certo il forfait contro la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano notizie positive per Simone Inzaghi dall’ultima seduta di allenamento nerazzurra: Davide Frattesi è a rischio per la prossima gara contro la Roma, a causa di un infortunio.

Il centrocampista ex Sassuolo non aveva preso parte all’ultimo match contro la Juventus per un indolenzimento nel corso della rifinitura e Inzaghi aveva preferito non rischiarlo.

Gli esami svolti oggi hanno evidenziato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni ma il centrocampista non dovrebbe farcela per la sfida con la Roma di sabato prossimo.