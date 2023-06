“ON AIR!” – CORSI: “La stangata dell’Uefa? Vogliono abbattere Mourinho”, LO MONACO: “Siamo pronti allo scontro”, DAMASCELLI: “Gli è andata di lusso…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma deve introdurre un personaggio in società per farsi in qualche modo amici i vari Galliani o Marotta, a me non piacerebbe. Allora preferisco qualcuno che si mette alla finestra e lancia le pigne, tipo il marchese del Grillo…E’ una situazione di difficile soluzione. Per me a parlare ora dovrebbero essere il presidente della Roma, o il vice presidente, questo è quello che dovrebbe succedere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ndicka mi sembra un ragazzo molto serio e questo è importante. La stangata della Uefa? Non so perchè la Roma non dica niente. Quattro giornate a Mourinho significa che sai quando lo vediamo in panchina? A novembre…I tifosi della Roma hanno urlato a quell’animale di Taylor e qualcuno ha tirato una sedia ma verso un altro che aveva alzato le mani su un tifoso della Roma. Ma il segnale secondo loro è che Mourinho li aveva fomentati. Loro vogliono abbattere Mourinho, dei tifosi della Roma non gli frega niente. Ceferin è uno dei peggiori personaggi del mondo del calcio, perciò stiamo attenti, è veramente da cancellare…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La stangata della Uefa? Dai Friedkin mi aspetto un comunicato duro, la Roma deve prendere posizione perché è un club importante del calcio italiano e la sua immagine è stata lesa. Le dichiarazioni di tutti, da Gravina a Rocchi, ma anche di opinionisti e giornalisti, danno ragione a questa sentenza. Questa sentenza è stata uno shock solo per noi romanisti. Servirebbe fare un comunicato duro in cui si parla degli errori di Taylor, e che la Roma merita rispetto. Ripensare a Roma-Bayer è una ripicca, uno spostare l’attenzione, è ledere l’immagine della Roma nel mondo. Io capisco che i Friedkin non vogliano parlare, ma un comunicato firmato magari non da Friedkin, ma dalla Roma, che tuteli l’ìmmagine della Roma, sarebbe una cosa da fare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La doppia sentenza di ieri è storica per certi versi, raramente c’era stata una mano così pesante nei confronti di un club. Guarda caso improvvisamente il mondo arbitrale italiano ed europeo hanno come elemento comune la figura di Josè Mourinho. Che ha delle responsabilità, anche se il più delle volte hanno sbagliato i suoi collaboratori, e lì c’è sicuramente un problema. Io ho l’impressione che c’è la figura di Mourinho al centro di tutto. Quello che sta accadendo alla Roma ultimamente riguarda in primis il suo allenatore…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Io un pensierino su Gollini come secondo portiere lo farei, avresti un titolare in panchina, potrebbe far rifiatare Rui Patricio. Per l’esterno sinistro io punterei forte su Carlos Augusto del Monza, è un animale sulla fascia, arriva sempre al cross, va al tiro… A destra c’è Singo del Torino, che è uno che ha gamba…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma, oltre a quelli che ha già preso, non può mica comprare altri dieci giocatori, ma 4 o 5. Non possiamo volere terzini, centrocampista, ala, attaccante, portiere…bisogna fare i conti come a casa. Un laterale però serve come il pane. Io direi che Scamacca, un bel terzino e un secondo portiere sono le priorità sul mercato. A centrocampo e in difesa ora sei messo bene, poi se mi prendono Frattesi pure meglio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Quando la Roma si comportava bene, con dirigenti come Baldini e Baldissoni, con allenatori come Di Francesco che non diceva mai una parola fuori posto, come Fonseca, Ranieri o Luis Enrique, le cose non è che fossero così tranquille e serene… La Roma ha perso una semifinale di Champions League contro il Liverpool per colpa di errori arbitrali clamorosi, clamorosi… Ti facevi sentire? Forse sì. Ed è servito a qualcosa? No. Ecco perchè c’è qualcosa che va al di là della protesta di Mourinho. Se si deve andare allo scontro, si andasse allo scontro, ma qual è il problema… Noi tanto abbiamo fatto 40 mila abbonamenti già, noi ci saremo sempre, non ci fiaccano con questi atteggiamenti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La squalifica di Mou? Non voglio commentare questa decisione. Mi sorprende molto che sia stata la società e anche i tifosi, non mi risulta che i tifosi del Francoforte e Feyenoord siano stati punti quando hanno messo Napoli e Roma a ferro e fuoco, e questo fa capire quanto le federazioni abbiano peso in certe situazioni o nel mandare arbitri, e che penalizzano le nostre squadre…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La squalifica di Mourinho me l’aspettavo, ha detto cose pesantissime e forse hanno tenuto conto anche di quello che è successo in aeroporto, dove però Mourinho non c’entra direttamente, ma è stata presa come incitamento. Al di là delle ragioni, Mourinho non può fare come gli pare altrimenti diventa il far west…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La squalifica di quattro giornate a Mourinho? Gli è andata bene, di lusso. Quello a Taylor non è stato solo un insulto e una reazione rabbiosa, ma c’è stata premeditazione. Il fatto di essere andato nel garage e di esserci rimasto per sfogare la propria violenza verbale…gli è andata di lusso. Io sarei stato molto più pesante. Ovviamente ora passerà per vittima, per martire, che la Uefa ce l’ha con la Roma, che ce l’ha con lui…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le frasi di Mourinho a Taylor sono di una pesantezza clamorosa. Non mi stupisce la squalifica, anzi, poteva forse andargli peggio. Le parole sono molto gravi, pesanti, offensive anche sul piano personale. Non ci si poteva aspettare che la Uefa facesse finta di niente, altrimenti pensiamo di poter fare quello che ci pare, e invece non è così…”

