“ON AIR!” – ROSSI: “Conte ci ha schifato, delle sue parole mi interessa poco”, MORONI: “A Corona servirebbe uno psichiatra”, PRUZZO: “I nostri calciatori stanno passando per quello che non sono”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sono piuttosto sicuro che Llorente recupererà per il Monza, ma anche su Smalling ho fiducia che possa tornare presto ad allenarsi col gruppo… Paredes non ha giocato stanotte con l’Argentina e questa è una buona notizia, Cristante invece non si riposa mai. Ieri avrei visto meglio Mancini in campo piuttosto che Scalvini…”

David Rossi (Rete Sport): “Se il nome di Conte non fosse in ballo per la panchina della Roma, vi interesserebbe sentire una sua intervista? Io dico di no… Io mi ricordo la Juve più chiacchierata di tutti i tempi di cui lui era capitano, mi ricordo i patteggiamenti per omesse denunce ai tempi del Siena, mi ricordo tutte queste cose che a non me lo fanno stare simpatico. Se Conte non tirasse in ballo la Roma, a me delle sue parole mi interesserebbe il giusto. Lui fra l’altro, diciamola tutta, mette in mezzo la Roma per non parlare sfacciatamente di quello che era successo la settimana scorsa col Napoli. Senza dimenticare che qualche anno fa c’ha schifato in maniera abbastanza netta, e a me di stare là a pensare a Conte…e chi sarà mai…è stato pure esonerato al Tottenham, per cui calma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lukaku? La differenza con Dybala è che il belga sta sempre bene, è una certezza, purtroppo l’argentino no…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Corona? La montagna ha partorito il topolino…Lui non ha bisogno del carcere, ma di uno psichiatra ottimista che lo prenda in cura… L’Italia? Non ha una grande nazionale, puoi metterci Spalletti o Mancini, ma quando affronti squadre più forti finisce come ieri… La Roma? Mi auguro che rimanga Mourinho, io sono convinto che possa fare qualcosa più del quarto posto. Se lui mi fa un campionato straordinario, poi pensare che andrà via mi farebbe restare male. Certo, questo trend dobbiamo cominciare a vederlo nel prossimo mese-mese e mezzo, se ritarda a verificarsi è logico che Friedkin si guarderebbe intorno…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “E’ già partito il motivetto su Tiago Motta: “Ma che ci fai, non ha mai vinto niente, ti pare che dopo Mourinho la Roma prende Motta…“. Corona? Ha fatto dei nomi di alcuni calciatori della Roma ieri, ha parlato non solo di Zalewski ma anche di El Shaarawy, e io penso che il club debba intervenire… Lui avrebbe mostrato un video, censurato in Rai, in cui si sente l’audio di tre calciatori, El Shaarawy, Gatti e Casale, che mentre palleggiavano tra di loro parlavano di scommesse. Per questo motivo penso che la Roma debba intervenire su questa vicenda pubblicamente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Italia? La partita di ieri poteva essere equilibrata, e lo è stata, poi però quando c’è stata la necessità di avere qualcosa in più loro ce l’hanno avuta e tu no. Spalletti è saldamente al comando, lui vorrebbe allenare la nazionale come una squadra di club, ma non è possibile… Corona? Non l’ho visto, mi sono proprio dimenticato. Io la mia idea me la sono fatta, per me i giocatori stanno passando per quello che non sono. Aspetto di capirne un po’ di più…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’Inghilterra ha dimostrato di essere più forte, ha dei fenomeni che noi non abbiamo, loro hanno Kane e noi Scamacca, e per questo hanno vinto. Ma resto moderatamente ottimista per l’Italia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Italia? Abbiamo un allenatore, ma non abbiamo i giocatori. Nel primo tempo abbiamo fatto anche meglio di loro, ma poi escono fuori i valori e loro da quel punto di vista sono nettamente più forti, sono di un’altra categoria e noi dobbiamo prenderne atto…”

Redazione Giallorossi.net