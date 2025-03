“ON AIR!” – CASANO: “Allenatore? Solo Guardiola o Klopp metterebbero tutti d’accordo”, PIACENTINI: “Se Ranieri avesse bluffato non sarebbe più credibile”, ROSSI: “Nessuno parla di Lecce-Roma, per domani sono quasi rassegnato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Anche oggi si parlerà solo dell’allenatore e per niente di Lecce-Roma. Questa cosa mi toglie tanta serenità…non vi dico che sono rassegnato per domani sera, ma quasi. Pure Ranieri l’ho visto tanto concentrato su questa storia dell’allenatore, e temo sia un andazzo che coinvolgerà anche i ragazzi in campo. Spero di sbagliarmi e che le cose vadano diversamente… Sulle dichiarazioni di Ranieri di ieri: per una volta spendo due parole in favore della categoria dei giornalisti. La storia di Gasperini è stata rilanciata da più parti con dovizia di dettagli, e allora lì qualcuno ha detto qualcosa. Trovo molti punti di contatto con la storia di Fioranelli: all’epoca parlavamo sia con lui che con la banca. Parlammo con l’avvocato Cappelli, e mi disse: “Finalmente siamo all’accordo, abbiamo messo lo champagne in frigo…“. Più fonte diretta di uno dei due seduti al tavolo, non potevi avere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ranieri bluffa? No…Se stava bluffando, poi non si potrebbe più presentare…Uno ti può anche mentire spudoratamente, ma poi non sarebbe più credibile. Avrebbe potuto usare altri mille modi per rispondere alla domanda su Gasperini. Chi resta tra i papabili? Secondo me Sarri. La notizia di ieri è che la scelta non sarà una variabile impazzita dei Friedkin, e il fatto che il tecnico venga scelto da una short list di Ranieri mi rassicura…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Valverde per la panchina della Roma? Qua è tutto buono…ma secondo voi, uno che gode nel dire pubblicamente che tutti i nomi fatti non sono stati mai contattati, va a dare in diretta mondiale il bigliettino da visita a Valverde? Saremmo davanti a un rinc*glionito, perdonatemi…Ma poi nel 2025, ora che tutto è digitale, c’è ancora bisogno di dare il biglietto da visita?…Se la Roma dopo Mourinho deve prendere un allenatore che mette d’accordo tutti, dovrebbe prendere o Guardiola o Klopp. Tutto quello che c’è sotto, verrebbe criticato. Pioli? Vi dico al 100% che alla Roma ci verrebbe di corsa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Quando Ranieri parla di nomi di allenatori fatti dai giornali non si riferisce ai trafiletti, ma parla delle prime pagine. Di Pioli è uscito il nome, ma in piccolo, non è mai stato tirato fuori davvero per la panchina della Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pioli alla Roma se lo mangiano… La Roma vince solo se ha allenatori leader… Ranieri? La storia del billion mi ha fatto veramente indignare. Mi piacerebbe tanto parlare con Friedkin…state piangendo per questo miliardo…Chi ci ha rimesso con la Roma sono solo Sensi e Viola. Quando Friedkin andrà via, se lascerà qui settecento milioni alla Roma, io sono pronto ad andare in ginocchio in Texas, a Houston con 40 gradi, a chiedere scusa…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per me l’allenatore ancora non ce l’hanno. E anche il discorso di Ranieri sulla lista fatta con Ghisolfi, secondo me prima dovranno eliminare un nome lui e uno il ds, e poi la presenteranno a Friedkin fatta di quelli che gli avanzano. E soprattutto di quelli che gli hanno detto che sono disponibili a venire…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando Ranieri dice che non può essere lui il futuro, mi ha fatto pensare a un allenatore più giovane. Quando dice che non verrà apprezzato il nome all’inizio, mi fa pensare che si possano escludere i nomi di Emery, Allegri o il ritorno di Mourinho. Ma io non escludo che Ranieri tra due mesi possa dirci: “Vi ho preso tutti in giro, l’allenatore è Gasperini”. Anche perché se avesse un accordo oggi con lui, dovrebbe negarlo a prescindere perchè è un allenatore sotto contratto con un’altra squadra…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sul tema allenatore Ranieri si sta divertendo parecchio. La cosa che emerge è che l’allenatore è scelto, perchè dalle esclusioni forti e da certe risposte che dà, il tecnico è stato già deciso. Io almeno questo ho capito dalle sue parole. Secondo me lui quando parlava dei nomi usciti fuori intendeva dire i nomi più mediatici, e cioè Gasperini, Ancelotti, Farioli, Montella e De Rossi. E forse Allegri. Mancini? Oggi non è un allenatore ambito, per cui penso che possa accettare anche un progetto al ribasso della Roma, che per i primi due anni non potrà fare chissà quali spese. Ma secondo me stiamo sottovalutando l’ipotesi estera. Io ho ripensato fortemente a Valverde, che ha il contratto in scadenza a giugno…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La verità è che ci parliamo addosso, perchè qua nessuno sa quello che sta succedendo intorno all’allenatore del prossimo anno. In questo momento vale tutto e il suo contrario, si va avanti più per deduzioni che per notizie. La Roma non ci ha fatto capire niente, e in questo sono bravissimi. Sui possibili tecnici abbiamo costruito un castello di chiacchiere. Ma la cosa che mi preoccupa di più è che la Roma non ha un allenatore per la prossima stagione, oppure se l’aveva scelto ha ricevuto un no. E posso essere un tantinello preoccupato per questo?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se dovessi andare d’impatto, io prenderei subito Fabregas. Fermo restando che ci siano le condizioni. E’ uno che ha in testa il gioco del calcio, ed è capace di andare allo scontro frontale con chiunque. Se dovessi fare una scelta fuori dai soliti noti, io uno così lo prenderei subito…secondo me tra un paio d’anni è tra i più forti…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Fabregas non si muove da Como. Quando ho sentito dire che il nuovo allenatore dovrà preparare la squadra per il nuovo stadio, sono cascato dalla sedia…”

