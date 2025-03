Roma, è caccia al Mister X

AS ROMA NEWS – L’uscita di scena di Gian Piero Gasperini dalla lista dei possibili allenatori della Roma ha scatenato una vera e propria caccia al Mister X. Claudio Ranieri, con il suo sorriso sornione e le parole misurate, ha alimentato il mistero in conferenza stampa, lasciando intendere che il nome giusto ancora non sia emerso pubblicamente. E se il tecnico attuale della Roma ha messo un punto definitivo sull’opzione Gasperini, ora tifosi e addetti ai lavori si interrogano su chi potrebbe essere il prescelto per la panchina giallorossa.

L’annuncio del Friedkin: scelta già fatta?

Tre le frasi chiave lasciate da Ranieri: “Il nome giusto non è ancora uscito”, “Deciderà il presidente quando lo vorrà annunciare” e “Può darsi che all’inizio non venga apprezzato il nome, ma credo di sì, e poi contano i fatti”. Parole che lasciano intendere come, molto probabilmente, una scelta sia già stata effettuata. Ma anche che all’annuncio del nome, che sarà fatto a sorpresa dai Friedkin, potrebbe esserci un possibile scetticismo iniziale nei confronti del nuovo allenatore.

Caccia al Mister X

Ma chi potrebbe essere questo Mister X? I primi nomi che vengono in mente sono quelli di Maurizio Sarri, Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, tutti attualmente liberi di firmare. La frase di Ranieri sulla possibile reazione iniziale della piazza potrebbe far pensare a un allenatore con trascorsi poco graditi ai tifosi romanisti, come l’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri o Roberto Mancini, che non è mai stato legato particolarmente al mondo giallorosso. O anche a Stefano Pioli, anche lui ex biancoceleste, che il club giallorosso aveva contattato poco prima della sua partenza per l’Arabia Saudita e di rientro in Italia a fine stagione. In corsa anche Valverde, tecnico in scadenza con l’Atheltic Bilbao a cui Ranieri consegnò un biglietto da visita al termine della sfida negli ottavi di Europa League.

Ranieri ha però anche sottolineato come il nuovo allenatore dovrà accettare un progetto senza “spese pazze”, un dettaglio che potrebbe allontanare profili più esigenti sul mercato, come Allegri o lo stesso Mancini, e spingere la Roma verso scelte più flessibili dal punto di vista economico. In questo caso, i profili di Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino o persino Vincenzo Montella potrebbero combaciare con la strategia futura e più sostenibile della Roma.

Ciò che appare evidente è che la società ha già individuato il suo uomo, ma preferisce aspettare il momento giusto per svelarne l’identità. Nel frattempo, la caccia al Mister X continua e l’attesa della tifoseria cresce, tra speranze, supposizioni e quel mix di scetticismo e curiosità che da sempre accompagna le grandi scelte in casa Roma.

