“ON AIR!” – TRANI: “Non ci saranno mai le condizioni di sicurezza, possibile stop definitivo al campionato”, LO MONACO: “Serve ottimismo, non possiamo pensare che si chiuda tutto”, CORSI: “Assurdo tornare ad allenarsi”, FOCOLARI: “Il governo intervenga per fermare questa follia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Vitek? Lo stadio non si fa grazie a Vitek, questo deve essere chiaro. Lui è stato fondamentale nel tranquillizzare chi guarda a questo processo di Parnasi che mediaticamente può creare dei problemi, visto che viene accostato allo stadio della Roma. Il fatto che il nome di Parnasi venga eliminato ha reso secondo me tutto più semplice… Calcolo sulla realizzazione? Impossibile che si possa iniziare a costruire nel 2020, speriamo si parta nel 2021…ci vogliono tre anni circa…si finisce nel 2024, almeno sei anni dopo quanto speravano…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le dichiarazioni di Kolarov? Sono totalmente d’accordo con lui, sarebbe assurdo tornare ad allenarsi. Ma non capisco la posizione di presidenti come Lotito e Cellino che vogliono tornare subito in campo…La Lazio ha questa chimera di vincere lo scudetto, ma il Brescia? Loro in teoria se il campionato finisse così sarebbero salvi…ma poi ragazzi, a Brescia sono nell’occhio del ciclone…ma come si fa? E poi con quale spirito potrebbero tornare ad allenarsi i giocatori?…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il governo deve intervenire in maniera autoritaria, mi mette una tristezza unica sentir discutere sugli allenamenti… C’è ancora chi dice che si riparte a giugno…se ascolti medici, ti dice che pure tutto maggio te lo puoi dimenticare… Io non escludo mai la revoca di questo scudetto e la sospensione del campionato…questa ipotesi non la escludo. I soldi li perdi, li stiamo perdendo tutti e ci rimetterà anche l’azienda calcio… Ma per me non ci saranno mai le condizioni di sicurezza…e tu pensa le coppe… Ma poi senza pubblico che significato ha…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Riaprire le scuole il 3 maggio? Mi sembra una previsione ottimistica… Ammettiamo che il campionato riesca a ripartire per quella data, le partite si giocherebbero comunque a porte chiuse. Ma se fosse a porte chiuse, ma come fai allora a riaprire le scuole? … Se tu tieni un bambino dentro casa per un mese o due, bisognerà anche pensare a qualcosa per la salute dei bambini, per fargli fare qualcosa…è un problema molto serio, perchè tenerli al chiuso stressa tantissimo il loro corpo… Altre restrizioni sono molto contraddittorie, perchè non si capisce se si può più andare a fare una passeggiata…pare si vada in questa direzione, e a me sembra esagerato… Ma sarà più pericoloso andare a fare la spesa piuttosto di quello che passeggia da solo… E’ vero che la passeggiata la puoi evitare mentre la spesa no, ma se mi attacchi il virus a me che mi importa se eri andato a passeggiare o a fare la spesa…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La data del 3 maggio per far ripartire il campionato? Inutile fare ora previsioni. E’ ovvio stabilire degli slot che occorrono per concludere la stagione, ma sulla data nessuno può dare indicazioni. C’è convergenza per far tornare ad allenare i giocatori dal 5 aprile, con tutte le precauzioni del caso… Si spera che in queste due settimane il numero dei contagi diminuisca, la fase acuta passerà, poi si dovranno valutare le possibili ricadute, ma ricominciare a giocare a porte chiuse sarà possibile…mica possiamo pensare che tutto si sia fermato, che è tutto finito, altrimenti ci estinguiamo con un suicidio di massa…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dovete evitare che ci sia un’Italia che va avanti e un’Italia sempre in balia degli eventi, che paga sempre i problemi… Se non lo evitate, se muoiono le piccole e medie imprese, qua scoppia qualcosa di grosso che manco l’esercito basta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Allenamenti? Spero che il governo intervenga e impedisca ai folli di fare una follia. Far allenare i giocatori ora è una follia, non mi interessa niente se si tratta della Lazio o del Napoli, è una follia e basta. Non si può ragazzi, dai…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Tornare ad allenarsi? Non lo faranno. Lo faranno tutti dal 4 aprile. E’ chiaro che tutte le società devono partire alla pari, ci sono club in quarantena e sarebbe fortemente ingiusto. I giocatori rischiano molto, dovrebbero uscire di casa, dovrebbero comunque dividere gli spogliatoi. Il calcio bene che va ripartirà il 2 maggio, nella migliore delle ipotesi, e quindi gli allenamenti riprenderanno il 4 aprile, che basta e avanza…”

Franco Melli (Radio Radio): “Bisogna essere compatti e in armonia nelle idee. Questi sono rigurgiti del passato che non deve esserci più. Servono decisioni serie, che tengano tutti al riparo da questa malattia incredibile e mortale. Bisogna ripartire con una certa sicurezza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bisogna avere una decisione definitiva che venga dall’alto. Io mi sono affacciato dal terrazzo e vedo che cambia poco… Se alla gente non gli dai la direttiva…e così deve essere anche nel calcio. Spadafora deve dire che si riparte quel giorno lì, e deve essere un ordine. Devi stabilire che si fa così per tutti, lo devono imporre, altrimenti ognuno va per la sua strada…”

Redazione Giallorossi.net