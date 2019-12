“ON AIR!” – TRANI: “Se la Roma vincesse la coppa Italia dovremmo festeggiare di nascosto”, MAGNI: “Pallotta personaggio che non vorrei mai a capo della mia squadra”, LO MONACO: “Pastore poteva risparmiarsi quelle dichiarazioni”, FOCOLARI: “La Roma vista a Firenze è una grande squadra”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Paglia (Roma Radio): “La Roma ha fatto qualcosa in più del suo in questo ciclo di partite. E’ vero che hai battuto squadre che ti stanno dietro, ma non solo non è scontato, ma la Roma non lo ha fatto mai… ”

Ugo Trani (Rete Sport): “Tu non vinci niente, e godi perchè il Napoli e il Milan perdono…stai pensando a Montella e Di Francesco, perchè chi va via da Roma diventa uno zozzone pure se è più romanista di te! E’ questo il problema…non vinceremo mai niente, e ti prenderanno in giro… Sono i camerieri che hanno consegnato la città a Lotito…ha stravinto Lotito, perchè non c’è stato match! Per colpa di questa gentaglia! Sono quelli che hanno fatto i caroselli quando è stato venduto Alisson perchè avevi fatto 70 milioni, ecco come ci siamo ridotti! Questi siamo… Noi stiamo a contare i follower! Ora se la Roma vince la coppa Italia, ma come la festeggi? Di nascosto…mo c’è solo da vergognarsi! …”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Pallotta è un personaggio che non vorrei mai vedere a capo della mia squadra, sia dal punto di vista della gestione sportiva che dal punto di vista umano…ma sono punti di vista personali…Purtroppo non è che in giro c’è chissà che, ma visto che tengo alla Roma vorrei qualcosa di meglio sotto ogni profilo, e non solo quello gestionale. Non penso che la vittoria della Lazio di ieri possa servire come stimolo a fare meglio, non siamo al periodo di Franco Sensi che punto nell’orgoglio decide di spingersi oltre uello che poteva…non è nelle vittorie della Lazio che possiamo trovare gli stimoli, ma gli stimoli dobbiamo trovarli in quello che la Roma è adesso, su quello che stiamo cominciando a costruire in questa parte di stagione. Concentriamoci sulle potenzialità che ha questa squadra…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Sarri sta andando contro la natura della Juventus. La mentalità dei bianconeri è sempre stata un’altra, è quasi impossibile cambiarla. Inzaghi è un grande tecnico e ha meritato il successo di ieri. Difficile migliorare questa squadra con le risorse a disposizione della Roma. Probabilmente dobbiamo aspettarci poco per gennaio, giusto qualche cessione minore. Pastore? Sinceramente poteva risparmiarsi quelle dichiarazioni. Il Napoli mi sembra a fine ciclo, non credo che possano cambiare granché attraverso il mercato di gennaio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma vista a Firenze mi è sembrata una grande squadra… La Roma giocherà contro Torino e Juventus le prossime due, entrambe in casa…anche lei può perdere qualcosa, perchè contro la Juve può uscire un pareggio. Tutte le grandi possono perdere qualcosa nelle prossime due giornate…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Lazio ha il calendario meno difficile delle prime quattro nelle prossime due partite… c’è Lazio-Napoli? Ma a meno che il Napoli non diventi il Real Madrid, oppure la Lazio ha buone possibilità di battere anche i partenopei…”

