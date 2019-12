Calciomercato Roma, Ancelotti toglie Kean dal mercato: “E’ fantastico, lo volevo al Napoli”

ULTIME NOTIZIE CALCIO MERCATO ROMA – Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton, toglie Kean dal mercato allontanando l’attaccante dalla Roma in maniera definitiva.

La società romanista si sta muovendo in queste settimane per cercare un vice-Dzeko e, tra i vari profili individuati, si era fatto il nome dell’ex juventino. Il classe 2000, all’Everton da quest’estate, non ha trovato molto spazio fino a qui nei Toffees, ma l’arrivo di Carlo Ancelotti sembra allontanare le voci di un possibile addio a gennaio.

Il tecnico italiano durante la presentazione in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l’Everton. È un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top”.

Redazione GR.net