Stadio della Roma, nessuna menzione della sindaca Raggi nel suo discorso di Natale

ULTIME AS ROMA – Questo pomeriggio, nella Sala della Protomoteca al Campidoglio, Virginia Raggi ha tenuto un discorso per gli auguri di Natale che non ha riportato novità circa lo Stadio della Roma.

La costruzione dell’impianto è il cardine attorno al quale ruota la trattativa in corso tra James Pallotta e Dan Friedkin, per il passaggio di proprietà della Roma. Il texano valuta allo stato attuale delle cose la società 750 milioni, troppo pochi per l’imprenditore di Boston. Dei passi avanti decisivi nel progetto stadio potrebbero convincere Friedkin ad aumentare la sua offerta, concludendo rapidamente la negoziazione.

Ma come riferito da il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Virginia Raggi nel discorso di oggi a non ha menzionato il tema Stadio della Roma. Tutto fermo dunque su questo fronte e gelati gli entusiasmi di chi sperava in un via libera prima della fine dell’anno.

Redazione Giallorossi.net