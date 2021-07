“ON AIR!” – CIARDI: “Mou non è un cabarettista ma uno dei più grandi allenatori della storia”, PIACENTINI: “Mi aspettavo di più dalla conferenza di ieri”, CORSI: “Tre anni per vincere? Due palle…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ma che pensavate che Mourinho si metteva a cantare “ce piaceno li polli, l’abbacchi e le galline“, perchè nella conferenza di presentazione all’Inter disse: “Non sono un pirla“. Mourinho non è mica un cabarettista. E’ uno dei migliori allenatori degli ultimi 25 anni, quando non ci sarà più verrà ricordato come uno dei migliori del calcio moderno. Ieri non era il momento di confrontarsi con Mourinho, ma di ascoltarlo, perchè ha tracciato una via. Io me lo sono goduto. Conviene seguirlo Mourinho, dall’ultimo dei giocatori, ai tifosi, alla comunicazione. Conviene seguirlo. Conviene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho ha un’intelligenza superiore, ha capito lo spirito della città ed è stato molto chiaro: lui ce la metterà tutta, e già dopo due allenamenti ha detto: “Scusate, ho poca voce“, quindi penso che abbia iniziato subito a dare il massimo. Io ne sono quasi certo che la squadra darà il massimo. Ma per quanto riguarda i campioni, bisognerà vedere. Oggi leggo ancora di Rui Patricio, è fatta, non è fatta…due mesi per comprare un mezzo portiere. Per chi oggi ha 18 anni, e si sente dire che tra tre anni si vince, allora va bene. Per chi invece la Roma la conosce bene da anni e anni, comincia a pensare “due palle“…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io mi aspettavo qualcosa in più dalla conferenza di Mourinho. Alcune cose sono uscite fuori. La domanda su Dzeko era legittima, e se non l’avesse fatta Maida l’avrebbe fatta qualcun altro, perchè è un tema e un nodo fondamentale. Volendo prendere degli spunti tattici, mi ha incuriosito molto la risposta che ha dato su Zaniolo e sul modo di far giocare la squadra, quando ha detto che i calciatori in campo devono essere a loro agio e che bisogna creare una situazione che permetta ai giocatori di essere felici del ruolo che occupano…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mourinho? Qualcuno ha storto il naso, si aspettava di più, qualche colpo di scena… C’erano delle curiosità su Dzeko, su Pellegrini, su altri calciatori, ma tante curiosità saranno evase in un secondo momento, dopo che Mou si sarà inserito nel mondo Roma. Magari dopo la prima amichevole sarà già diverso. Abbiamo visto di tutto in questi giorni, dal jet al giro in vespa, adesso però si fa sul serio. La cosa più bella della conferenza di ieri è stata la cosa di Giuseppe. I Friedkin? Ieri vanno per non farsi vedere. C’è anche un po’ di imbarazzo della Roma nello spiegare...Off the records gli abbiamo chiesto: ma perchè fanno così? E non lo sanno nemmeno loro…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il tifoso della Roma negli ultimi anni si era fatto riempire di paroloni, frasi a effetto e promesse non mantenute. Perchè se arrivi quinto e settimo sono promesse non mantenute. Quindi forse questa normalizzazione della situazione e il racconto di come la Roma sta lavorando adesso era quello che ci voleva…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Mourinho è stato speciale: tutti si aspettavano cose clamorose, e invece lui è stato normale. Ha dato risposte intelligenti, la cosa più bella è stata la frase: “Certe cose non le dico a voi“. Mourinho ha detto le cose più belle che vuole sentirsi un sentire un romanista: che voglio? Vincere la prima partita. Ha detto cose molto interessanti, che sta qui per fare qualcosa di importante e duraturo, che vincere una volta e poi non poter pagare gli stipendi non serve. Quello che ti sta dicendo è che siamo circondati da false vittore. Ha detto che la cosa importante era andare a guidare l’allenamento. Era quello che ci aspettavamo da lui…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma stabilito un budget di 60 milioni di euro al netto di cessioni e acquisti… Mourinho? Quando Friedkin è andato a prenderlo in Portogallo, lo ha portato fino a Ciampino e gli ha lasciato la scena. Loro sono abituati a delegare, però certo, una conferenza prima o poi la vorremmo. Alla fine io ieri ho avuto una piccola polemica: c’è stato un giornalista di Dazn che aveva parlato male di noi delle radio, e allora volevo riequilibrare, ma non ci hanno dato la possibilità di fare una domanda a Mourinho. Non ho capito il metodo: se andiamo per ascolti, hanno parlato giornali che come copie vendute ne hanno quanto i nostri ascolti alla Garbatella…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Vorrei sottolineare una cosa, e cioè la sobrietà dei Friedkin. Hanno seguito la conferenza stampa di Mourinho in una stanza attigua e hanno lasciato tutta la scena al tecnico, questo è un gesto molto significativo, sono lezioni di sobrietà… Una conferenza i Friedkin la faranno di sicuro, ma ora stanno ricostruendo la Roma dalla base e a tempo debito ci diranno i loro progetti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è un personaggio di primo livello, le sue parole di ieri lo confermano. La sobrietà dei Friedkin? Sì, tutto molto bello, ma noi ancora non sappiamo che voce abbiano…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I Friedkin? Va bene tutto, va bene delegare, ma se parlassero non sarebbe male. Ogni tanto l’intervento del capo ci vuole. E’ passato più di un anno e non abbiamo sentito la loro voce. Parlare sempre è sbagliato, ma anche non farlo mai secondo me è sbagliato. Sono qua ormai da molto tempo, e ho la sensazione che questa sarà la mloro linea di comportamento, e invece la voce del padrone va fatta sentire. Loro parlano sempre per interposta persona, e questo diventa esagerato…”

