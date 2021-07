Incredibile Corsport: Capello scalza Mourinho dalla prima pagina (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il Mourinho Day è stato un evento epocale per la Roma, e non solo. La conferenza di ieri ha attirato giornalisti da tutto il mondo, e per la prima volta una televisione in chiaro ha trasmesso in diretta la presentazione di un allenatore.

Questo fa capire la portata di quanto è successo ieri a Roma. Eppure oggi dando un’occhiata alla rassegna stampa mattutina ci si accorge con un certo stupore che non tutti i quotidiani nostrani hanno deciso di dare risalto a quanto successo ieri alla Terrazza Caffarelli.

Ma se non sorprende più di tanto che la Gazzetta dello Sport abbia deciso di relegare Mourinho a un quadratino della prima pagina, fa parecchio strano vedere che il Corriere dello Sport, storico quotidiano sportivo di Roma, decidere di aprire la propria edizione con l’intervista a Capello sulla finale dell’Italia che si giocherà domenica, mettendo Mourinho e Spalletti sullo stesso piano.

Perfino Tuttosport, giornale di Torino e poco interessato alle vicende romaniste, ha scelto di dedicare la prima pagina alle parole di Josè Mourinho. Ma è ormai da qualche tempo che le scelte editoriali del Corriere dello Sport suscitano perplessità da parte dei romanisti.

Redazione Giallorossi.net