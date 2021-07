Kluivert sedotto e abbandonato. Anche Olsen e Florenzi verso la lista B

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Justin Kluivert finisce nella lista B come Bianda e Coric. L’esclusione del giovane attaccante olandese fa scalpore, soprattutto considerate le parole che Mourinho gli riservò qualche anno fa, quando il suo United giocò contro l’Ajax, la squadra in cui l’olandese militava.

“Tu sei speciale, gioca qui un altro anno e poi faremo la storia insieme”. Sembrava una sorta di profezia, tanto che a Roma si vociferava come Mou avesse intenzione di puntare sul rilancio del giovane Kluivert in giallorosso. Tutto falso: Justin ieri è finito nella lista degli esuberi, e cioè quei giocatori che non si alleneranno con lui e che sono dunque invitati a cambiare aria.

Con lui sia anche tanti nomi illustri, come lo spagnolo Pedro, Javier Pastore, Federico Fazio, Steven Nzonzi e Davide Santon. Tutti calciatori che per la Roma non fanno più parte del progetto. Per questi gli esuberi si alleneranno a parte, in attesa che trovino una sistemazione alternativa.

E in quell’elenco piuttosto lungo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono pronti a finirci anche altri due calciatori impegnati con nell’Europeo: il primo è Alessandro Florenzi, che domenica giocherà la finale contro l’Inghilterra, il secondo è Robin Olsen, protagonista con la maglia della Svezia. Due nazionali, che però non troveranno spazio nella Roma. Trovare una sistemazione per loro però sarà compito molto più facile per Pinto: le offerte non mancano.