“ON AIR!” – PIACENTINI: “Tra infortuni e Covid restano 12 giocatori”, MAGNI: “Situazione critica, forse sarebbe meglio se uscissero altri positivi”, ROSSI: “Il Verona? In un testa a testa con la Roma sarebbe favorito”

David Rossi (Roma Radio): “Secondo me in questo momento, se fosse solo un testa a testa tra Roma e Verona per entrare in Europa, oggi il Verona sarebbe favorito. Loro sono liberi mentalmente, hanno un grande entusiasmo, e si è visto anche contro l’Udinese. La Roma invece ha dovuto vedere aggiornati i propri obiettivi e ora rischia di combattere per dover partecipare alla coppa meno prestigiosa, quella che sta giocando quest’anno. A oggi è così. Poi ci metterei la firma col sangue se la Roma le vincesse tutte e arrivasse quarta. Ma obiettivamente anche il quinto posto è molto difficile, Juve e Atalanta hanno meno problemi di una Roma che invece ne ha parecchi da risolvere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Prospettive? Più leggo, più ascolto, e più sono sfiduciato. La Roma vuole ripartire da Abraham, Pellegrini, Oliveira e Rui Patricio, con Xhaka primo obiettivo. Queste sono le cose che stanno uscendo da Trigoria. Per quanto riguarda invece Zaniolo, io spero che la Roma se lo tenga. Il suo procuratore dice che per ora non c’è stato nessun contatto con la Roma, e fino a qui ci sta perchè ha un contratto e quindi non c’è da correre. Ma le sue parole sono le classiche dichiarazioni di chi il giorno dopo se ne va… Se nello stesso articolo dicono che Zaniolo non è contemplato, e che la Roma vuole ripartire da Abraham, Pellegrini, Olivera e Rui Patircio, io devo fare uno più uno… Per me di questi non ce n’è uno di giocatore per vincere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi tra infortuni e Covid la Roma si trova improvvisamente senza quattro giocatori…Siamo arrivati al minino sindacale, a Mou gli rimangono 12 giocatori praticamente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Bodo/Gkimt è forse la più grande sorpresa delle tre competizioni europee, considerato che erano trattati come dei pecorari, e in parte lo sono anche… Viste le assenze dell’ultima ora, è ipotizzabile una formazione con difesa a 4, con Oliveira e Cristante a centrocampo, con Maitland-Niles, Pellegrini e Felix dietro a Abraham… La situazione nella Roma è critica, e c’è da augurarsi che le cose rimangano così. Purtroppo con il Covid, tra ragazzi che sono continuamente a contatto, in 24 ore di positivi ne potrebbero uscire altri…Speriamo di no. O forse sì: forse sarebbe meglio se la partita non si giocasse…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Sabato andremo allo stadio con la solita sensazione: “Oddio, come finisce?”. In teoria Roma-Verona non dovrebbe esserci partita, e invece con la Roma ogni partita è una partita, anche contro squadre molto più deboli del Verona. Non mi aspettavo quello che sto vedendo, ma penso che nessuno se lo aspettasse. Pensavo che la Roma di Mou fosse compatta, dura, cattiva. E invece… E’ vero, senza questi maledetti errori degli arbitri, saremmo stati al quarto posto. Però sul campo abbiamo dimostrato di essere scarsi, a parte 4-5 giocatori di livello io per il resto cambierei tutti…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Mancini, che è il vice capitano della Roma ed è un titolarissimo, guadagna meno di Shomurodov che praticamente non gioca mai, e questo è un paradosso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per vincere contro il Verona, ai giocatori della Roma serve la consapevolezza di essere i più forti… Con le assenze che ci sono in difesa il modulo sarà 3-5-2? Se decidi di mettere Cristante centrale, poi dovresti spostare Smalling sul centro destra, e così sarebbero due i giocatori fuori ruolo. Io penso che farà un 4-2-3-1… Ma poi siamo sicuri che Oliveira sia un titolare della Roma? Se devo scegliere tra lui e Veretout, scelgo tutta la vita Veretout. Oliveira è un buon giocatore, ma qua è stato accolto come il salvatore della patria. Per me Veretout è superiore, l’anno scorso ha fatto 11 gol. Io sinceramente non condivido questa scelta… Mancini ultimamente sembra essere diventato un giocatore che squadra da zona retrocessione, ma come è possibile questo?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sergio Oliveira al posto di Veretout? Sicuramente non conta il fatto che il portoghese abbia lo stesso procuratore di Mourinho…sicuramente non conta…(è ironico, ndr). Quando criticavamo l’acquisto di Shomurodov a 20 milioni con quel pedigree, tutti ci insultavano, ora si sono accorti tutti che non ne vale nemmeno 10. Lui faceva la riserva di Pandev, che aveva 37 anni… Io sono contro gli anni di transizione, ma ha un senso se dai l’idea di costruire un progetto. E io vorrei capire cosa sta costruendo la Roma, anche dal punto di vista tattico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma vuole ripartire da Abraham, Pellegrini, Rui Patricio e Oliveira? Io ci aggiungerei Zaniolo, più un altro attaccante di livello superiore. E poi metterei al fianco di Smalling un leader difensivo, mancino se possibile. Poi è d’obbligo un terzino destro, perchè se Karsdorp è questo non è da prendere nemmeno in considerazione. Ripeto, tolti Smalling e Spinazzola, in difesa cambierei tutti…”

