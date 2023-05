“ON AIR!” – ROSSI: “Champions ancora possibile, devi giocarti queste due partite alla morte”, FERRETTI: “E’ il momento del tutto o niente”, FOCOLARI: “Sbagliato fare tutti questi cambi”, PIACENTINI: “Se avessimo un Pairetto anche noi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma, che sulla carta potrebbe essere a due punti dal Milan, se che se vince tutte e tre le prossime partite può andare in Champions, visto che i rossoneri potrebbero perdere a Torino contro la Juventus, che è un risultato non dico molto probabile ma sicuramente possibile… La Roma queste due partite qua, con Salernitana e Fiorentina, se le dovrebbe giocare alla morte. Perchè se Juve-Milan finisce uno, tu avresti la matematica certezza che battendo lo Spezia saresti quarto. E non mi sembra una cosa da poco. Col Siviglia è una gara secca, è una finale, e la puoi pure perdere. Loro hanno fatto sei vittorie su sei nelle ultime finali…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Roma-Salernitana mi interessa moltissimo, però sono rammaricato per il pari di Bologna, con quei punti e quelli di oggi non dico che saresti già in Champions, ma avresti buone possibilità. Certo, se avessimo un Pairetto anche noi…Si parla tanto di Milan, Inter, ma abbiamo capito chi comanda davvero in campionato, mi sembra abbastanza evidente. E’ tutto molto bello, anche le parole di Immobile che dopo la partita dice: “No no, era rigore, me l’ha confermato ‘arbitro, e mi ha chiesto se era rigore, e io gli ho detto di sì“…ma ci rendiamo conto? Spiegatemi perchè dopo Spezia-Lazio dell’anno scorso, dove l’arbitro era Pairetto e si sono sbagliati a tirare la linea del fuorigioco, e lui ha fatto ripartire il gioco andando contro il regolamento, perchè Pairetto ancora arbitra la Lazio? L’anno scorso li ha traghettati in Europa League, quest’anno in Champions. Ti passa veramente la voglia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Trentaduesimo sold-out, finali due, miracoli uno sicuro…i numeri di quest’uomo e della Roma parlano chiaro. I ragazzi del Bayer ci sono rimasti molto male, hanno detto di tutto e di più sulla partita di giovedì… Ma non si rendono conto, alla Roma gli mancavano tutti i giocatori più forti, ma che volete che facesse, anzi è stato un fenomeno a raggiungere la finale…ma andate a farvi il campionato lì in Germania…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Quella di oggi è la partita giusta per mettere minuti nelle gambe rispetto a quella di Firenze… Fiorentina-Roma sarà quasi una partita da scapoli e ammogliati… Dybala me lo aspetto in campo dal primo minuto, deve fare 50-60 minuti, ed è più facile farlo dal primo minuto che in corsa, mentre Smalling non lo so, magari potrebbe entrare in campo a partita in corso. Secondo me oggi bisogna vincere a tutti i costi, lasciare la fiammella accesa in campionato è giusto tenerla viva e inseguirla fino in fondo. Se dovessi perdere a Budapest e arrivassi settimo, rischieresti di trovarti fuori tutto. Oggi vincendo scavalcheresti l’Atalanta, poi c’è una sentenza che può riportarti al quinto posto, e poi c’è Milan-Juventus…andiamo a vedere che succede…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Queste due partite devono essere palcoscenici per preparare al meglio la partita col Siviglia. L’essere arrivato in finale di Europa League è qualcosa di grande, anche se dovessi perdere a Budapest non sarebbe un fallimento…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “E’ il momento del tutto o niente, nel giro di 10 giorni ti giochi tutto. Il fatto di giocare una finale purtroppo non ti porta matematicamente a vincerla e a giocare la Champions il prossimo anno. La situazione in classifica, al di là di quello che succederà oggi con l’attesa penalizzazione alla Juve, è abbastanza complicata. Vincere oggi sarà abbastanza complicato, giocherà una Roma C e non so se sarà in grado di battere la Salernitana, perchè la Roma A penserà alla partita di Budapest. E’ un momento particolare, topico, e quindi bisogna starci con tutti i sentimenti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’identikit dei tifosi non è cambiato, anche 40 anni fa ci accompagnavano da Trigoria all’Olimpico, ed era un bel viaggiare… La Roma deve vincere, giocando una partita seria. Non devi strafare, devi fare una buona partita oggi, cercando di evitare gli infortuni che però fanno parte della casualità. Devi puntare al recupero di certi giocatori, lo staff medico è lì per valutare attentamente queste cose…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Partite di riscaldamento alla finale per la Roma? Mancano ancora dieci giorno alla sfida col Siviglia, quella di oggi ti deve interessare. La Roma deve restare a contatto col Milan, perchè la prossima i rossoneri la giocano con la Juventus. La Roma deve restare agganciata ai rossoneri, c’è ancora la possibilità di arrivare in Champions dal campionato. L’Europa League non ha niente a che vedere con la Conference, questa è una competizione vera, e se la vinci ti manda in Champions da testa di serie, e se la vinci fai una grande impresa, straordinaria. Ma se la perdi e non arrivi quarto, perdi tutto. Per questo il campionato lo devi tenere aperto. Non capisco perchè fare tutti questi cambi, secondo me è sbagliato, la finale è tra dieci giorni. Però boh, Mou sa quello che fa, i risultati sono dalla sua parte…”

