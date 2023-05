Step by step

AS ROMA NEWS – La Roma ci prova. Oggi alle 18:30, allo stadio Olimpico, i giallorossi tenteranno di restare aggrappati alla speranza di poter superare il Milan in queste ultime partite di campionato. Un compito molto difficile, visto che i rossoneri dovranno giocare solo due partite, e nel peggiore delle ipotesi con due punti (che, di fatto, sono tre) di vantaggio.

Battere la Salernitana oggi potrebbe non bastare, considerando che i prossimi due impegni la Roma li giocherà con la finalissima di Budapest nel mezzo. Ma la squadra deve onorare comunque il campionato, sfruttando le partite di oggi e di sabato come tappe di avvicinamento all’impegno più importante degli ultimi anni di storia romanista.

Mourinho dovrà dosare le forze dei giocatori con il misurino, decidendo quali dei titolari mandare in campo oggi dal primo minuto, e quali far subentrare nella ripresa. Un lavoro certosino, che dovrà servire non solo a battere oggi la Salernitana (vincere aiuta sempre a vincere) ma anche far arrivare la squadra al meglio sotto il punto di vista della condizione fisica alla partita del 31 maggio.

Le grandi incognite sono legate alla presenza di Smalling e Dybala dal primo minuto: l’inglese dovrebbe partire dalla panchina, mentre è più incerta la situazione legata all’argentino, che si sente bene e spinge per partire titolare. Chi invece è certo di una maglia è il giovane Missori, così come il norvegese Solbakken. Chance anche per Tahirovic e Camara, e forse anche per Svilar.

Insomma, anche oggi vedremo una Roma molto diversa da quella che Mou ha in mente per la finalissima di Europa League. L’Olimpico, rigorosamente sold-out, è pronto a far sentire il suo abbraccio ai giocatori dopo l’impresa di Leverkusen. Il popolo romanista accompagnerà i propri beniamini da Trigoria fino allo stadio in un’onda giallorossa, che si propagherà fino a Budapest. Oggi però c’è da battere la Salernitana. Un passo alla volta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini