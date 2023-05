Roma-Salernitana, Mangiante (Sky Sport): “Smalling, Wijnaldum ed El Shaarawy partono dall’inizio”

ULTME NOTIZIE AS ROMA – Poche ore al fischio d’inizio di Roma-Salernitana. In attesa della partita cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sull’undici titolare che scenderà in campo alle 18:30.

Stando a quanto rivela il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport partiranno titolari Chris Smalling, Georginio Wijnaldum e Stephan El Shaarawy.

In campo dal primo minuto anche Bove e Camara. Resta invece da capire se Paulo Dybala giocherà dall’inizio o se partirà dalla panchina.