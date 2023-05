Smalling e Dybala, possibile impiego dall’inizio. Riecco Missori e Solbakken, Belotti cerca ancora il primo gol

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Difficile, forse impossibile indovinare la formazione della Roma che oggi Mourinho manderà in campo contro la Salernitana.

Troppe le incognite, a cominciare dalla porta: la maggior parte dei giornali oggi ipotizza la presenza di Svilar dal primo minuto. In difesa, considerando l’assenza certa di Kumbulla e la necessità di rifiatare di Cristante, potrebbe giocare Smalling dal primo minuto.

A centrocampo spazio a Tahirovic e Camara, mentre sulle fasce agiranno Missori e Zalewski. In attacco certa la presenza di Solbakken, in forse quella di Dybala: alcuni giornali sono certi della sua presenza dal primo minuto, altri invece lo mandano in panchina. Staremo a vedere.

Come punta di riferimento parte nettamente favorito Belotti su Abraham: il Gallo cercherà anche oggi il primo gol stagionale in campionato. Per lui restano pochissime occasioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2) Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala, Belotti.

LEGGO (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Zalewski; Dybala, Solbakken; Belotti.