“ON AIR!” – CORSI: “Via subito Aouar, Smalling e Sanches per prendere un difensore forte”, PETRUZZI: “Mazzata per Belotti, ha capito che Azmoun lo ha scavalcato”, NARDO: “Tra due domeniche potremmo anche essere davanti al Napoli”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma col Servette non deve pensare solo a vincere, ma anche a fare tanti gol. Io però penso che sia più facile pensare a una goleada nell’ultima in casa contro lo Sheriff piuttosto che giovedì in Svizzera. Io fra l’altro non sono così convinto che lo Slavia farà sei punti nelle ultime due partite. Stiamo parlando dello Slavia Praga, non del Brasile degli anni 70…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non è la squadra che gioca peggio in Italia, ma a me la storia del bel gioco o del brutto gioco non la sfioro nemmeno, non me ne importa niente. Io domenica ho visto la solita Roma: un tiro in porta in 45 minuti. Non lo dico per togliere, ma per fotografare la realtà. E ne sono contento, perchè in 45 minuti non hai rischiato niente. Ma non era una Roma scintillante. La Roma è riconoscibile, è quella: solida, che controlla il gioco e che vince grazie alla qualità dei singoli. A me sta bene, ne sono contento. Dybala? L’ho visto molto bene domenica, questo mi fa ben sperare…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Vittoria importante quella di domenica, bene il quinto posto, e ora ai due partite in campionato dove puoi continuare a fare punti…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Non cambierei troppo giovedì, massimo 3 o 4 giocatori, perchè devi provare a fare la goleada per via della differenza reti. Io penso che in attacco giocherà Belotti con Lukaku. Aouar? Farà fatica a rientrare, ma avrà le sue occasioni. Azmoun? E’ forte, resistente, scattante…non è un lentacchione…mi piace. E spero di poterlo vedere presto anche in Europa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per Aouar quella di domenica è stata una bocciatura, non entra nemmeno dalla panchina. Ma penso che giovedì giocherà titolare. Belotti? Ha capito che nella gerarchia di Mourinho ora anche Azmoun gli sta davanti, e questo può essere una mazzata… La Roma è una squadra che purtroppo non chiude le partite, ma cerca di gestire l’1 a 0. Non è che puoi sempre ribaltarla negli ultimi minuti. Io dico che ogni tanto puoi provarci a giocare con due punte e Dybala dietro, e provare a chiudere una partita 2 o 3 a 0… Friedkin? Ma che gli vuoi dire: ogni anno ha portato un pezzo da novanta, prima Mourinho, poi Dybala e poi Lukaku…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Bove non è solo polmoni, il gesto tecnico della palla data domenica o il gol con lo Slavia lo dimostrano. Si sta guadagnando un posto, e penso che giocherà titolare col Servette. Aouar? Se la Roma potesse vendere di corsa sia lui che Smalling, e rimandare subito a casa Renato Sanches, e ce la facesse a prendere un difensore centrale, sarebbe tanta roba… Cinque cambi col Servette? Forse è troppo, ma ora si gioca spesso e tu stai dietro in campionato, sei costretto…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “La Roma a Praga ha provato a fare il minimo sindacale, e questo ha compromesso il primato nel girone. Per provare a evitare il playoff di febbraio, per me giovedì devi andare col fucile spianato in Svizzera e provare a fare più gol possibile…Mi aspetto una formazione rivoluzionata, tranne per la difesa, con Aouar e Bove a centrocampo, Celik e Zalewski sulle fasce, e Belotti con Lukaku in attacco…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma dovrà cercare di fare punti nelle prossime due partite e approfittare anche delle gare delle altre…Le prossime due sono Sassuolo-Roma e Roma-Fiorentina. Il Napoli invece avrà Inter in casa e Juventus fuori…secondo voi c’è la possibilità di essere davanti agli azzurri tra due giornate?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma è una squadra che può competere per il quarto o quinto posto. Questo significa che almeno fino alla penultima giornata devi stare lì a giocartela punto a punto. Se dobbiamo fare il campionato dei rimpianti, tutte le squadre sarebbero iscritte. Perchè noi diciamo “se la Roma avesse fatto quei punti a inizio stagione…“, ma questo allora vale anche per il Napoli, che per i punti persi c’ha cambiato allenatore. E allora la Lazio, che ha perso 6 partite su 13? Questo gioco delle recriminazioni non regge…”

