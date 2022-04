“ON AIR!” – TRANI: “Pinto si sarebbe dovuto dimettere ieri sera”, BALZANI: “Alcuni giocatori del Bodo superiori ai nostri”, ROSSI: “L’unica partita che conta è la prossima”, CARINA: “Se la Roma pensa di fare la corrida rischia un’altra delusione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Ieri sera per me si doveva dimettere in diretta Tiago Pinto perché non si possono far giocare Vina e Shomurodov. Quello che fa Vina non esiste a nessun livello su un campo di calcio, neanche un papà che gioca con il figlio sulla spiaggia può fare quel tipo di intervento. Certi giocatori nella Roma non ci devono giocare. Ma avete visto come ha giocato ieri Cristante? Il problema non è che Mourinho voglia vendere Cristante, anzi ha dichiarato il contrario. E’ Cristante a volere uno stipendio più alto. La Roma gli stipendi alti non deve darli a nessuno. Vuoi lo stipendio alto? Devi andare via e la Roma ne deve comprare altri. Il portiere? Non gli diamo 6 ma non è un portiere da scudetto. Se alzi la palla non esce mai. Io non lo avrei mai preso, non può essere il titolare nella Roma. Il problema della Roma è che vengono messi in campo calciatori che non possono giocare a pallone…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Mourinho ti può dare carattere e compattezza ma non ti può dare la tecnica, quella o ce l’hai oppure non ci si può fare nulla. Il Bodo non è forte ma non è una squadra di scappati di casa, alcuni giocatori sono meglio dei nostri, voglio capire cosa si può imputare a Mourinho per quei due cambi, vorrei capire voi chi avreste fatto entrare. Il problema non è’ il cambio di Mkhitaryan ma piuttosto chi entra al posto di Mkhitaryan, in panchina non c’era nessuno all’altezza, ma cosa deve fare un allenatore. Io voglio ripetere che la Roma ha una rosa di 10-12 giocatori, qualora ne avesse avuta una più larga la partita l’avresti potuta pareggiare tranquillamente…”

David Rossi (Roma Radio): “Non ho molto da dire sulla partita di ieri, è finito il primo tempo di una partita 180 minuti. C’è del rammarico, il Bodo ha segnato due gol fortunosi. E’ una maledizione di una squadra che ci ha segnato 10 gol in tre partite, una squadra che in Serie A finirebbe nella seconda colonnina. Qualcuno continua a dipingerla come una squadra di livello, ma per me resta scarsa. Io sono certissimo, strasicuro che la partita del ritorno sarà la partita. Ne abbiamo giocato 4 di partite col Bodo, ma l’unica partita che conta davvero è la prossima. Loro sono comunque una squadra che ci mette in difficoltà, il loro allenatore, al netto che fa il coatto dentro agli spogliatoi, è un bravo allenatore. Detto ciò sto già facendo il conto alla rovescia perchè penso e spero che sia una partita nella quale sistemiamo i conti, nel senso calcistico. Sono assolutamente contrario nel voler trasformare questa partita in una sfida all’OK Corral, perchè se facciamo la corrida non abbiamo niente da guadagnare. Siamo più forti tecnicamente e se ci mettiamo a fare a botte facciamo il gioco loro. Quello che è successo negli spogliatoi è l’inizio di una provocazione che vedremo sistematica al ritorno, e non ci dobbiamo cadere. Calma, serenità, concentrazione e niente isterismi, che ci porterebbero solo nocumento…”

Luca Fallica (Radio Radio): “Al ritorno portiamoci l’arbitro da casa come hanno fatto loro ieri, un arbitro che fischia il fuorigioco su rimessa laterale, una vergogna… L’arbitro è stato inguardabile per tutta la partita. Sono nervoso oggi, non riesco a trovare una frase serena per definire questa sconfitta. Siamo stati sempre superiori anche se loro hanno avuto più il pallone, noi abbiamo avuto le occasioni migliori, e gli abbiamo regalato due gol. Facciamo che la quarta partita sia quella che racchiude tutto, come quando eravamo bambini e facevamo “chi fa questo, vince“…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La sconfitta di ieri mi sono imposto di viverla come un incidente di percorso. La Roma non è ancora riuscita a darci la sensazione di una squadra totalmente in fiducia, ma mi impongo di archiviare ieri come incidente di percorso e pensare solo a Roma-Salernitana, altra partita fondamentale. Spero che l’allenatore, la squadra e lo staff non siano concentrati sulla partita di giovedì. La Roma l’anno scorso abbandonò il campionato per la coppa e c’è il rischio che succeda anche adesso, ma io spero di no… Mancini? Di solito non esce nemmeno col sangue, e se lo ha fatto temo che sia qualcosa di molto fastidioso per lui…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma non ha preso le pizze dal Bodo, ma è incappata in due incidenti di percorso che hanno complicato le cose. Se tu abbassi il ritmo, in Europa vai in sofferenza contro qualsiasi avversario. Perchè in Europa hanno una marcia in più. Il Leicester per passare il turno dovrà andare a vincere sul campo del PSV Eindovhen, e non sarà per niente scontato. Quindi paradossalmente, e speriamo che non accada mai, la semifinale annunciata Roma-Leicester potrebbe diventare Bodo-PSV. Questo ti dimostra che le coppe non sono mai facili per nessuno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se l’allenatore del Bodo dà una pizza a Nuno Santos, qualcun altro poteva dargli una pizza pure lui…Sapete quante volte succedono le risse dentro gli spogliatoi….Se devo parlare del fatto che ci hanno preso a botte mi sento male. Pellegrini pure, ma non le dire quelle cose, ma vedetevela in campo. Gli avrà dato una cinquina, mica ha preso un martello…Quando ho letto queste cose mi sono un attimo vergognato. Sulla partita: i gol ce li siamo fatti da soli. Per il resto la Roma ha fatto poco o niente. Mourinho deve dire per forza quello che dice, che c’è massima fiducia, ma parliamo di Roma-Bodo/Glimt. Con tutto che non è la Roma che pensavamo, ma è impressionante prendere 10 gol dal Bodo/Glimt. Mi dispiace, ma in questo modo i denigratori della Roma e di Mourinho godono…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non me l’aspettavo la sconfitta di ieri, ma sono poco sorpreso perchè la Roma fa spesso certi scivoloni. Speriamo bene nel ritorno, ma facciamo poco gli spavaldi. Io comunque confido che la Roma passi. Il campo e l’arbitro? E’ chiaro che se giochi queste competizioni da scappati di casa poi ti trovi queste situazioni qua. La Roma secondo me si era approcciata bene, il problema è come l’ha sviluppata: nel secondo tempo si è persa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vina? E’ difficile sostenerlo oggi, ma continuo a pensare che il giocatore non sia questo. Il suo acquisto mi sembra che avesse delle garanzie che sono date dalla sua carriera. Per quanto mi riguarda è peggiore l’acquisto di Shomurodov. Io a Vina un minimo di attenuante gliela darei, negli ultimi due anni non si è fermato mai, ha giocato sempre. Il problema è che lui ieri non doveva stare proprio in campo. Mourinho non voleva che la squadra arretrasse il baricentro, ma se fai un cambio conservativo sei tu che dai questo messaggio alla squadra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Andrò controcorrente, ma quello con cui ce l’ho meno è proprio Rui Patricio. Di papere ne ho viste fare a chiunque, anche a Oliver Kahn o a Buffon. L’attaccante può sbagliare dieci gol, poi ne fa uno e diventa Lewandowski. Il problema è la Roma, il discorso terreno lascia il tempo che trova. Solbakken è un contropiedista nato, e al ritorno ci darà dei problemi. Mourinho ha sbagliato i cambi, speravo mettesse El Shaarawy e non Vina. Il Bodo è cento volte più scarso della Roma, ma ha una qualità che non abbiamo: loro corrono. Noi no. Tu tenti di fare sempre la partita con la Sampdoria, che segni l’uno a zero e poi mantieni il risultato. Ma la Samp non corre. Ieri ero tranquillo, mi aspettavo tutto tranne che quello. Pensavo che Mou avesse trovato la quadratura del cerchio, e poi vedo questa partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “‘L’alibi del campo sintetico non basta per giustificare una sconfitta come quella di ieri. Non va bene, la Roma non mi è piaciuta. Credo anche io che non avrà problemi a superare il turno, però la Roma ieri ha giocato male. La Roma ha preso dieci gol in tre partite dal Bodo/Glimt, ma lo vogliamo dire o no? La Roma è più forte del Bodo/Glimt, solo un cieco non può vederlo, e i giallorossi sono ancora favoriti per il passaggio del turno. Ma su tre partite contro il Bodo, la Roma ha fatto due sconfitte e un pareggio…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Quando c’è una prestazione così negativa c’è un concorso di responsabilità, sia del tecnico ma anche dei giocatori. Non è colpa di Mourinho se Rui Patricio fa quell’errore, o se altri giocatori non sono stati all’altezza della situazione, però alcuni cambi dell’allenatore mi hanno stupito. Anche io sono convinto che esistano grandi margini di qualificazione….”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma non deve preparare la partita dell’Olimpico come una corrida, perchè non ha i calciatori per farlo. E l’andazzo mi sembra sia quello. Non è la Roma di Radice, non è una squadra forte caratterialmente. La Roma tecnicamente è più forte e così la deve vincere, a livello tecnico. Perchè se la mette a livello fisico, rischia una nuova delusione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita col Bodo mi fa venire in mentre la nostra semifinale col Dundee, era una situazione molto simile. Noi eravamo molto più forti di loro, ma all’andata ce l’avevano incartata. La Roma deve essere lucida al ritorno. La squadra però non ha cambi a centrocampo, Cristante ieri era fermo, piantato. Sergio Oliveira ha fatto quello che ha potuto. Io penso che ci sia lo spazio per giocare meglio al ritorno e sistemare una squadra che ti mette in grande difficoltà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La qualità del Bodo è molto modesta, e noi lo stiamo trasformando nel Real Madrid. La Roma è la quinta squadra del campionato italiano, come fa Mourinho a non essere fiducioso per il passaggio del turno. Se non riuscisse a qualificarsi sarebbe imbarazzante. Il Bodo è una buona squadra, di corsa, ma non può essere trasformata in una squadra di campioni. Se ci avessero detto che la Roma avrebbe incontrato tre volte il Bodo, avremmo pensato che Abraham sarebbe stato il capocannoniere a spasso della Conference. E invece per sperare di passare bisogna chiamare a raccolta il proprio pubblico, e questo mi sembra imbarazzante…”

