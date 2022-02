“ON AIR!” – ROSSI: “Non sono ottimista, la Roma rischia di peggiorare ancora”, CORSI: “I Friedkin potrebbero lasciare se riuscissero a rientrare della spesa fatta”, CIARDI: “Questo è un gruppo di amici, non di giocatori”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Mi piacerebbe vedere una Roma che va in vantaggio, che soffre e che cerca di ripartire. Io ho visto un discreto spirito contro il Genoa, e quello lo ritrovi con qualche risultato. Per il resto va sistemato qualcosa a centrocampo: la Roma non riesce a costruire il gioco pur avendo la qualità per farlo. Abbiamo giocatori dal punto di vista tecnico non puoi dire nulla…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma complessivamente sta peggiorando, e bisogna invertire la tendenza subito, perchè tempo che possa peggiorare ancora. Perchè non è facile risalire da una china del genere. Non sono molto ottimista. Paradossalmente ci può salvare la Conference League: se non becchiamo un avversario difficile negli ottavi, passare il turno potrebbe darci fiducia anche in campionato… Centrocampo di qualità? I nomi non bastano: puoi essere anche il più forte del mondo, ma se non ti muovi, giochi una partita di mer*a anche se ti chiami Pelè o Maradona…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo primo anno non sta andando bene…speriamo nei prossimi due anni. Pallotta ha lasciato un cratere: 400 milioni di buffi. Ora i Friedkin hanno messo 500 milioni, e mi sembra strano che pensino di andarsene. Ora si scrive che è da un po’ che non si vedono allo stadio, che si è freddata la passione per la Roma…ma dopo che hai messo 500 milioni, ora come pensi di rientrare della spesa? Ma chi glieli dà 500 milioni? Questo me lo chiedo per capire se è possibile che Friedkin si stia davvero defilando. Perchè se li riprende facilmente, io sono convinto che se ne vuole andare…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Nel conteggio delle responsabilità ho la forte sensazione che nelle ultime tre stagioni ci siamo adagiati completamente su giocatori che non hanno fatto nient’altro che portare la Roma tra il sesto e il settimo posto. Ci siamo convinti che erano giocatori imprescindibili, a cui andava rinnovato subito il contratto. Noi stiamo trattando da tre o quattro stagioni certi calciatori con lo stesso approccio di giocatori che invece ti portavano davvero al vertice del calcio italiano. Stiamo trattando i vari Veretout, Pellegrini, Karsdorp, Mkhitaryan, come giocatori imprescindibili. E invece sono gli stessi che stanno contribuendo a dei risultati fallimentari…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io un’idea ce l’ho sul problema principale che ha questa Roma. Al vertice c’è un allenatore che non è riuscito a trasmettere il carattere, a formare un gruppo nella squadra. La Roma è un gruppo di amici, ma non di giocatori. In questo gruppo di perdenti va cambiata proprio la centralina, e Mourinho in questo doveva stare molto più avanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La favola di Mourinho contropiedista si è persa anni fa, ora lui è un allenatore molto più aggressivo. Lui vorrebbe dare alla Roma una forma molto più aggressiva, un po’ anche perchè non potendo costruire dal basso, meglio mettere una squadra che gioca alta. Ma la squadra cambia atteggiamento quando va in vantaggio, si comincia ad abbassare e ricorre spesso ai lanci lunghi. Per arrivare almeno sesti, che è una tristezza infinita, facciamo qualcosa in questi quattro mesi…almeno passiamo il tempo. Se tu fai un programma di tre anni, non puoi buttare quattro mesi aspettando i giocatori dal mercato. Io mi aspetto un miglioramento progressivo, anziché la fase di regressione preoccupante che vediamo ora…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se a Viola gli avessero detto che stavano comprando Shomurodov a 20 milioni, avrebbe alzato il telefono e si sarebbe informato su questo Shomurodov con due o tre persone di riferimento. Se io fossi stato il presidente della Roma avrei detto al mio ds: “Ma chi, quello che gioca ogni tanto nel Genoa? Ma che sei scemo?…”. I Friedkin invece magari si fidano… Mourinho? Se il loro ragionamento è stato “vengo a Roma e prendo il migliore“, non puoi di certo dargli torto. Se poi però gli fai giocare le partite con Mancini, Ibanez che la passa sempre al giocatore avversario, senza regista, con Shomurodov come seconda punta e con l’unico giocatore di qualità che ha quasi 40 anni… Però Mou questo doveva saperlo. A meno che all’inizio non gli avevano detto che gli avrebbero comprato Modric, ma io questo non lo so…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Probabilmente, per assurdo, il cortocircuito nella Roma è nato con la scelta di Mourinho. Perchè avevano fatto un percorso che passava da Pinto, dallo scouting, la crescita dei campioni…Poi a un certo punto da Sarri, che sembrava fatta, si passa a Mourinho. Questo ti obbliga probabilmente ad avere un altro tipo di politica come investimenti…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La strada da seguire è l’ottimismo, perchè sennò qua si va verso la disperazione. Secondo me ci sono le premesse per fare qualcosa di buono. C’è una società che si sta formando: Pinto non è il massimo dei gm, questo lo abbiamo capito tutti, ma con Mourinho so che si può costruire qualcosa di buono. Se poi a giugno non continuano a non prendergli i giocatori che chiede, il flop sarebbe solo della società…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma è un punto interrogativo: parliamo di tifosi, squadra, società e Mourinho. La squadra non ha una sua identità, chi è il leader? Mourinho. Fino a due anni fa sapevamo chi era il leader della Roma, ovvero la storia. Oggi il leader sta a bordocampo, allora ci si domanda chi è più importante tra la squadra e Mourinho. Una società quotata in borsa interviene dicendo: “Giù le mani dalla Roma, abbiamo un progetto con Mourinho e si continua”. Invece si dice che i giocatori sono scarsi, gli arbitri sono contro, la società è piccola… una cosa fuori dal mondo. Queste cose le potevano dire Sensi o Viola, che pagavano di proprio, non un dipendente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vediamo le evoluzioni della situazione, il futuro e la scelta della società, la continuazione del rapporto con Mourinho credo che comunque ci sarà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non è né carne né pesce. Con un allenatore diverso avrebbe gli stessi punti? Non lo so… Italiano, per esempio, alla Fiorentina ha dato una identità, cosa che Mourinho non ha fatto con la Roma…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!