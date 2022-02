AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 15 febbraio 2022:

Ore 14:30 – VITTORIE PER LA ROMA U17 E U18, ESORDIO DI IVKOVIC – Domenica felice per le giovanili della Roma: vince l’Under 17 che batte l’Ascoli grazie a due gol di Marazzotti. Esordio nel giallorossi del giovane Ivkovic, arrivato dall’Hajduk Spalato a gennaio. In campo anche Surracchio, ex Teramo. Vince 3 a 1 l‘Under 18, che passa a Parma: protagonista Liburdi, autore di una doppietta.

Ore 13:20 – LESIONE PER VELOSO, SALTA LA ROMA – Già assente nella vittoria per 4-0 sull’Udinese, Miguel Veloso non prenderà parte neanche alla sfida contro la Roma in programma sabato alle 18.00 all’Olimpico: lesione al soleo per il centrocampista del Verona, un mese di stop.

Ore 10:40 – CRISTANTE NEL MIRINO DEL SIVIGLIA – Il Siviglia di Monchi mette Cristante nel mirino. L’agente Beppe Riso, procuratore anche del Papu Gomez, ha incontrato la dirigenza spagnola e nei colloqui si sarebbe parlato anche del giocatore giallorosso. Lo riferisce Calciomercato.com.

Ore 9:20 – EL SHAARAWY OUT 10 GIORNI – Il problema al polpaccio di El Shaarawy terrà fuori il Faraone per circa 10 giorni. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ore 9:00 – MANCINI IL PIU’ AMMONITO D’EUROPA – Gianluca Mancini è il calciatore che ha preso più cartellini gialli in Europa: ben 12 dall’inizio del campionato. Nonostante questo, il rinnovo di contratto è ormai una formalità: il difensore andrà a guadagnare 3,5 milioni netti.

Ore 8:30 – RUI PATRICIO COMPIE 34 ANNI – Il portiere giallorosso Rui Patricio compie oggi 34 anni. La Roma tramite i profili social ha fatto i suoi auguri all’estremo difensore portoghese.

