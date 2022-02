Dall’Inghilterra: anche la Roma su Cristiano Ronaldo in rotta con il Manchester United

AS ROMA NEWS – Notizia clamorosa dall’Inghilterra: secondo il tabloid inglese “The Sun”, la Roma sarebbe in corsa con PSG e Bayern Monaco per avere Cristiano Ronaldo.

Il giocatore portoghese sarebbe in rotta con il Manchester United dopo l’arrivo di Rangnick sulla panchina dei Red Devils.

Per questo l’attaccante potrebbe lasciare gli inglesi a fine stagione. Josè Mourinho ha già dato l’ok all’operazione.

Fonte: The Sun