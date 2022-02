PELLEGRINI: “Gli arbitri non ce l’hanno con noi, dobbiamo fare un passo indietro”

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma tornato a giocare domenica scorsa dopo oltre un mese di assenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Sulle differenze tra Josè Mourinho e Roberto Mancini: “Mou ti trasmette qualcosa che, se non hai, comunque viene fuori – ha spiegato Lorenzo -. Mancini ti dà serenità, così rischi una giocata che altrimenti non rischieresti

Mourinho chiede molta verticalità, Mancini, forse, anche per la sua estetica da ex campione, cerca più il possesso palla per avere la partita in controllo. Una volta, ad esempio, stavamo facendo un esercizio a Coverciano e lui ci chiamò tutti in mezzo al campo. Ho pensato: ‘Adesso ci rimprovera’. E invece ci disse: ‘Ragazzi, ma siete bravissimi! Dovete credere di più in voi stessi’. Ecco, Mancini comunica tranquillità“.

A proposito di tranquillità, i tifosi della Roma hanno parlato molto di arbitri. “E invece bisogna fare un passo indietro, perché nessuno ce l’ha con noi – ha detto -. Anche io mi sono lasciato troppo andare negli atteggiamenti.

Certo, spero che episodi come quello con il Milan (rigore non dato, ndr) non si ripetano, perché ci aspettiamo che tutto col Var sia perfetto, ma occorre ricominciare ad avere un atteggiamento migliore con i direttori gara”. Parole che sembrano di capitano di lungo corso, frutto di una saggezza che si è stratificata con gli anni. Invece questa è solo la prima stagione che Pellegrini ha cominciato con la fascia al braccio, che lo scorso anno la ereditò da Dzeko.

Probabilmente, il fatto di avere avuto due “maestri” come Francesco Totti e Daniele De Rossi ha aiutato Lorenzo a crescere in fretta. E quando gli si chiede se non sembra strano vederli fuori dalla Roma, replica sincero: “Penso che sia strano per tutti. Sono state due leggende e per il rapporto che ho avuto con loro dico che mi piacerebbe vederli ogni giorno a Trigoria. Ma credo anche che sia da rispettare le scelte che hanno fatto”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

