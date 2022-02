Mikhitaryan, offerta faraonica dello Spartak. Roma, che fai?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo Spartak Mosca piomba su Mkhitaryan. L’armeno è in scadenza di contratto e non ha ancora deciso il suo futuro.

Nemmeno la Roma sembra avere le idee chiare sul giocatore, e se a fine stagione vorrà tentare di trattenere ancora a Trigoria l’armeno. Non sarà facile però competere con l’offerta del club russo, definita “faraonica” dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mkhitaryan sembra essere l’unico giocatore in grado di fare il regista in questa Roma. Mourinho lo ha giudicato “fondamentale” nella rosa giallorossa. Eppure Henrikh è l’unico calciatore a essere in scadenza di contratto dentro la Roma.

Tiago Pinto e l’agente del giocatore, Mino Raiola, si daranno appuntamento a ridosso della fine della stagione per decidere cosa fare: Micki ha 33 anni, nella prossima stagione andrà per i 34. Serve una valutazione dei suoi parametri fisici ed atletici, considerando anche che guadagna oltre 4 milioni di euro (bonus inclusi).

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!