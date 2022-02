Veretout più Cristante, la Roma pronta a incassare 40 milioni. Milan e Siviglia in fila

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Nella Roma non sembrano essere molto considerati, specialmente dai tifosi. Eppure le pretendenti in Italia e in Europa non mancano per Bryan Cristante e Jordan Veretout.

Entrambi sono stati decisivi per il pareggio di Sassuolo: il francese ha battuto l’angolo che ha portato alla girata aerea dell’azzurro. Tutti e due però partivano dalla panchina, a conferma che nemmeno per Mou sono due calciatori indispensabili.

Per Cristante sono spuntate le sirene del Siviglia di Monchi: “È il centrocampista più forte del nostro campionato: ha inserimento, forza, calcio e capacità di far gol“, aveva detto l’ex ds presentando il giocatore nel 2018 a Trigoria, appena acquistato dalla Roma versando all’Atalanta 20 milioni più 10 di bonus.

Cristante è infatti uno di quei giocatori con cui la Roma potrebbe provare a fare cassa, considerando anche che ha il contratto in scadenza nel 2024 (e che quindi presto andrebbe rinnovato). La Roma parte ovviamente da una valutazione di almeno 20 milioni, considerando che il prezzo iniziale è stato quasi tutto ammortizzato.

Stesso prezzo fissato per Jordan Veretout, sul quale, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse del Milan. I rossoneri lo avevano corteggiato già due anni e mezzo fa, e ora sembrano pronti a rifarsi sotto, visto che per la Roma il francese non è più un titolare fisso.

Fonte: Gazzetta dello Sport

