Ora il 4-3-3 di De Rossi è (quasi) completo: qualità e imprevedibilità le nuove armi della Roma

NOTIZIE AS ROMA – Con gli arrivi di Angelino e Baldanzi la Roma si regala due rinforzi di qualità per il nuovo 4-3-3 di mister De Rossi. Una squadra che aveva bisogno di ritocchi sugli esterni e che grazie al lavoro di Tiago Pinto è riuscita a sistemare le principali lacune in rosa per quel tipo di gioco.

Con Angelino la Roma ha finalmente il terzino sinistro mancino che è mancato per troppo tempo: lo spagnolo ha velocità, dribbling, e un piede educato che permetterà finalmente a Lukaku e compagni di poter godere di cross precisi dalla fascia.

Piccolo e agile, bravo nel palleggio, Angelino è il giocatore perfetto per il credo calcistico di De Rossi e per un 4-3-3 offensivo che vuole sviluppare il suo gioco specialmente sulle corsie esterne. Lo spagnolo si alternerà, fino a giugno, con Spinazzola. L’anno prossimo invece sarà molto probabilmente il giovane Oliveras a prendere il posto dell’ex Atalanta, destinato a salutare in scadenza di contratto.

Discorso un po’ diverso per Baldanzi, professione trequartista, anche lui calciatore di piede mancino. Un po’ come Dybala, non è un esterno di ruolo e mal si troverebbe a fare l’ala pura. Il 20enne dovrà lavorare molto per entrare nei meccanismi richiesti dal tecnico di Ostia: esattamente come la Joya, partirà più largo ma avrà libertà di movimento, dovrà fare da raccordo tra centrocampo e attacco partendo spesso più centrale.

Anche Baldanzi, così come Angelino, è un calciatore rapido e tecnico, imprevedibile, una dote che servirà come l’oro a una Roma apparsa un po’ troppo lenta e compassata. Il ragazzino ha tutte le carte in regola per esplodere, ma non va dimenticato che parliamo di un 20enne a cui non si possono dare troppe responsabilità. Andrà lasciato crescere con calma alle spalle di un campione come Dybala.

Se in attacco e in difesa le zone del campo sono tutte coperte da due calciatori per ruolo (ma al momento come vice Lukaku non c’è nessuno, dato che Azmoun è ancora impegnato in Coppa d’Asia almeno fino al 3 febbraio), a centrocampo la coperta resta un po’ corta per via del flop di Renato Sanches. Paredes, Bove e Cristante dovranno tirare la carretta, mentre da Aouar è lecito aspettarsi molto di più di quanto fatto fino a ora. Almeno fino a giugno, quando il nuovo ds avrà il compito di rimediare a questa grave lacuna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

