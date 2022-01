Ora la Roma sogna Kamara. Con Darboe all’Anderlecht l’affare è possibile

AS ROMA NEWS – Un altro colpo è possibile. Il nome in auge resta quello di Boubacar Kamara, 22 anni, giocatore eclettico e giovane, che nella rosa della Roma potrebbe occupare la casella di mediano ma anche di centrale difensivo.

Un giocatore che piace moltissimo a Trigoria, e non solo. Il problema sta tutto lì: sono tantissimi i club in fila per il promettentissimo giocatore franco-senegalese, e quando devi scontrarti con le società inglesi il compito diventa molto complicato. Per non dire impossibile.

Anche perchè Kamara, forte di un contratto in scadenza e del pressing che arriva dalla Premier, chiede uno stipendio da top player che la Roma al momento non può permettersi: quasi 5 milioni di euro all’anno. A meno che Tiago Pinto non riesca a cedere un altro giocatore a titolo definitivo.

Gli indiziati al momento sono due: Amadou Diawara, che però sembra ancora piuttosto restio a salutare Trigoria, e soprattutto Ebrima Darboe. Il giovane centrocampista gambiano è da tempo nel mirino di qualche club estero, in primis l’Anderlecht. La Roma gli ha da poco rinnovato il contratto, ma davanti a un’offerta allettante che permetterebbe al club una plusvalenza pulita e consistente non direbbe di no.

E a quel punto Pinto potrebbe avere le armi giuste per chiudere l’operazione Kamara. Sempre considerando che la volontà del ragazzo sarà decisiva. Per questo Mourinho stesso si è già mosso per spiegare al calciatore francese quanto sarebbe centrale nel progetto che la Roma ha in mente per tornare grande.

