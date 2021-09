Out Vina? Mou pensa a Ibanez come “terzino di stabilità”

AS ROMA NEWS – Arriva il “terzino di stabilità“, come lo ha definito Josè Mourinho. Nel caso di necessità, sarà Roger Ibanez il “tappabuchi” sulle fasce laterali, specialmente quella destra.

Il giovane americano Reynolds non sembra aver convinto nemmeno Mou, e così, quando Karsdorp sarà costretto a restare fuori, sarà proprio il difensore brasiliano a giocare in quel ruolo. In un modo diverso rispetto all’olandese, più difensivo, lasciando che sia il terzino di sinistra a spingere.

Ma occhio anche a Ibanez come possibile alternativa a Matias Vina: oggi l’uruguaiano dovrebbe restare fuori dalla sfida contro il Sassuolo, e secondo i principali quotidiani lo Special One starebbe pensando a far giocare al suo posto il brasiliano. Un ruolo che ha occupato spesso nel precampionato. Al momento però Calafiori resta favorito.