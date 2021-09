Allegri contro Spalletti. L’ex Roma sbotta: “Una volta che vinco mi viene a fare la morale”

ALTRE NOTIZIE – Scintille tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri al termine di Napoli-Juventus, sfida tra i due tecnici toscani vinta dall’ex allenatore giallorosso.

I mister si incrociano nella zona delle interviste alle tv, appena fuori dalla sala stampa. Allegri attacca il collega per aver tentato di condizionare l’arbitro nei 90 minuti e Spalletti reagisce.

Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, gli uomini dei due club evitano addirittura un incontro “ravvicinato tra i due”, con lo stesso Andrea Agnelli che invita alla calma.

Ma Spalletti è un fiume in piena e così il tecnico del Napoli si presenta in sala stampa e sbotta: “Maremma impestata. Faccio casino con l’arbitro io? È una cosa che non si può sopportare… Non me l’aspettavo, sono andato a rincorrerlo all’inizio e alla fine per salutarlo, lui è andato via. In campo ci sono state frizioni? No, è falso. E poi io ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a fare la morale”.

Fonte: Gazzetta dello Sport