Pagano-Pisilli, la Roma Primavera pareggia in extremis sul campo dell’Inter (2-2)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera pareggia per due a due sul campo non facile dell’Inter recuperando per due volte lo svantaggio.

Vantaggio dei padroni di casa con Esposito, pareggio di Pagano nella ripresa, a segno con uno splendido destro all’incrocio dei pali.

La gioia dei giallorossi dura pochi secondi, immediato il nuovo sorpasso dei nerazzurri con Owusu. Ma nel recupero arriva l’ennesimo gol di Pisilli, freddissimo davanti a Botis dopo il classico inserimento in area.

IL TABELLINO DEL MATCH

FC INTER MILAN (4-3-3): Botis; Dervishi, Stankovic, Stabile, Pozzi (69′ Pelamatti); Akinsanmiro, Grygar (59′ Andersen), Kamate (81′ Di Maggio); Owusu (81′ Curatolo), Esposito, Iliev (59′ Zefi).

A disp.: Zamarian, Tommasi, Martini, Kassama, Sarr, Biral, Di Pentima, Maye.

All.: Chivu.

AS ROMA (3-4-2-1): Del Bello; Keramitsis, Silva, Chesti (69 D’Alessio); Louakima (46′ Oliveras), Pisilli, Faticanti, Cherubini; Cassano, Pagano (87′ Bolzan); Majchrzak (81′ Misitano).

A disp.: Baldi, Razumejevs, Foubert-Joacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Pellegrini, Ruggiero, Falasca, Mannini, Golic.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Sig. Mattia Regattieri di Finale Emilia.

Assistente 2: Sig. Andrea Cravotta di Città di Castello.

Marcatori: 23′ Esposito (INT), 61′ Pagano (ROM), 62′ Owusu (INT), 90’+1′ Pisilli (ROM)

Ammoniti: Stankovic (INT), Keramitsis (ROM), Chesti (ROM), Kamate (INT), Pagano (ROM), Pisilli (ROM)

Espulsi: