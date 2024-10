Palladino punta su Bove: l’ex giallorosso ancora titolare con la voglia di farsi rimpiangere dalla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove è il grande ex del match di stasera. Il centrocampista 22enne non era abbastanza considerato dall’allora tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, e così il club aveva deciso di sacrificarlo sull’altare delle plusvalenze.

Ci ha creduto forte la Fiorentina di Pradè: il nuovo allenatore Palladino ha messo il giallorosso in cima alle sue preferenze per la nuova mediana viola, e non a caso Bove, da quando ha vestito la nuova maglia dei toscani, è diventato un titolare fisso.

Anche stasera Edo sarà in campo, quando di fronte avrà i suoi vecchi compagni di squadra. Da Pellegrini, a Cristante, al nuovo acquisto Konè, il duello in mediana sarà decisivo per la sfida del Franchi. L’ex Primavera avrà grande voglia di rivalsa per dimostrare che non puntare su di lui è stato un madornale errore.

Per Bove il futuro sembra essere più viola che giallorosso: acquistato in prestito con diritto di riscatto a 10,5 milioni, il suo passaggio alla Fiorentina diventerà un obbligo al 60% delle presenze. E visto l’andazzo, questo finale sembra essere quello più scontato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

